Войната в Украйна:

Столична библиотека посреща Деня на детето на 1 юни с арт фест

29 май 2026, 9:00 часа 632 прочитания 0 коментара
Снимка: Столична библиотека
Столична библиотека посреща Деня на детето на 1 юни с арт фест

На 1 юни, празникът на "най-важните хора на света" – децата, Столична библиотека подарява на малките софиянци еднодневен арт фест с креативни занимания и STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт работилници, представяния на книги за и от деца и тийнейджъри. Всяко дете ще може да избере нещо любопитно, атрактивно и занимателно, да получи чудесни награди за участие във викторини, безплатна читателска карта и подарък детска книжка.

Празничната програма на арт феста "Денят на малките големи: приказките стават реалност" започва от 10:00 часа на пл. Славейков, пред Детския център.

Програма:

10:10 - 10:30 – Музикално изпълнение от детската вокална формация "Либервокс" (гр. Добрич)

10:30 - 11:30 – Тебеширено парти с аниматор, който ще "оживява" любими приказки. Представяне на книгата на фондация "Гласът на ангелчето" "Божиите очи" от Станислав Ваклинов и илюстрации на големия художник Вадим Лазеркевич (с подарък - самото издание )

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

11:30 - 12:00 – Танцови изпълнения на деца от школата за модерни танци "Diva Zone"

12:00 - 13:00 – Театър на открито – "Червената шапчица" – подарък за софийските деца от Столична библиотека и театър "Възраждане". Едно от най-популярните зрителски представления на театъра, играно над 350 пъти, с участието на известните артисти: Роберт Янакиев, Лили Шомова, Ивет Радулова, Свежен Младенов, Мариана Жикич, Донка Аврамова-Бочева.

Фондация "Деца на България" представят любопитни игри с "мисловни карти" за разгръщане на кретивността и въображението на малчуганите и позитивно общуване между родители и деца.

13:30 - посещение на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" и даряване на детски книги за 35-те малки пациенти на клиниката.

След спектакъла "Червената шапчица" програмата продължава в Детския център на Столична библиотека.

13:00 - 14:00 –старт на петото издание на литературния конкурс "Вълшебното перце" за авторски стихове, написани от деца и юноши, организиран от екипа на предаването "Закуска на тревата" на програма "Хоризонт" на БНР и сдружение "Българче" и премиера на книгата с наградените в четирите предишни сезона стихове на деца и тийнейджъри. Ще има интересни награди за всички деца и младежи, които ще се включат в събитието на място.

14:00 - 16:00 – Арт занимания с ръководителя на комикс студиото и детското арт ателие на Столична библиотека художника Христо Кърджилов.

16:00 - 17:35 – Филмов следобед в библиотеката: прожекция на "Отвътре навън" (2015), 95 мин, бълг. аудио.

Всички желаещи деца до 7 години и техният родител/възрастен придру-жител ще получат едногодишни безплатни читателски карти на Столична библиотека.

На 31 май (неделя), библиобусът на Столична библиотека ще гостува на празника на район Подуяне в парк Герена от 10 до 14 часа.

Във филиалите на библиотеката на 1 юни също ще се провеждат различни интересни занимания и арт събития за деца.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Столична община Ден на детето
Весела Софева
Весела Софева Редактор
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес