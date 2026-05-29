Столична библиотека посреща Деня на детето на 1 юни с арт фест

На 1 юни, празникът на "най-важните хора на света" – децата, Столична библиотека подарява на малките софиянци еднодневен арт фест с креативни занимания и STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт работилници, представяния на книги за и от деца и тийнейджъри. Всяко дете ще може да избере нещо любопитно, атрактивно и занимателно, да получи чудесни награди за участие във викторини, безплатна читателска карта и подарък детска книжка.

Празничната програма на арт феста "Денят на малките големи: приказките стават реалност" започва от 10:00 часа на пл. Славейков, пред Детския център.

Програма:

10:10 - 10:30 – Музикално изпълнение от детската вокална формация "Либервокс" (гр. Добрич)

10:30 - 11:30 – Тебеширено парти с аниматор, който ще "оживява" любими приказки. Представяне на книгата на фондация "Гласът на ангелчето" "Божиите очи" от Станислав Ваклинов и илюстрации на големия художник Вадим Лазеркевич (с подарък - самото издание )

11:30 - 12:00 – Танцови изпълнения на деца от школата за модерни танци "Diva Zone"

12:00 - 13:00 – Театър на открито – "Червената шапчица" – подарък за софийските деца от Столична библиотека и театър "Възраждане". Едно от най-популярните зрителски представления на театъра, играно над 350 пъти, с участието на известните артисти: Роберт Янакиев, Лили Шомова, Ивет Радулова, Свежен Младенов, Мариана Жикич, Донка Аврамова-Бочева.

Фондация "Деца на България" представят любопитни игри с "мисловни карти" за разгръщане на кретивността и въображението на малчуганите и позитивно общуване между родители и деца.

13:30 - посещение на Клиниката по детска клинична хематология и онкология към УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" и даряване на детски книги за 35-те малки пациенти на клиниката.

След спектакъла "Червената шапчица" програмата продължава в Детския център на Столична библиотека.

13:00 - 14:00 –старт на петото издание на литературния конкурс "Вълшебното перце" за авторски стихове, написани от деца и юноши, организиран от екипа на предаването "Закуска на тревата" на програма "Хоризонт" на БНР и сдружение "Българче" и премиера на книгата с наградените в четирите предишни сезона стихове на деца и тийнейджъри. Ще има интересни награди за всички деца и младежи, които ще се включат в събитието на място.

14:00 - 16:00 – Арт занимания с ръководителя на комикс студиото и детското арт ателие на Столична библиотека художника Христо Кърджилов.

16:00 - 17:35 – Филмов следобед в библиотеката: прожекция на "Отвътре навън" (2015), 95 мин, бълг. аудио.

Всички желаещи деца до 7 години и техният родител/възрастен придру-жител ще получат едногодишни безплатни читателски карти на Столична библиотека.

На 31 май (неделя), библиобусът на Столична библиотека ще гостува на празника на район Подуяне в парк Герена от 10 до 14 часа.

Във филиалите на библиотеката на 1 юни също ще се провеждат различни интересни занимания и арт събития за деца.