Светът се обединява в обща молитва за мир на 21 септември

На 21 септември 2025 г. България ще бъде част от международната инициатива „Заедно за мир“, в която хора от различни държави ще се обединят в обща молитва за хармония и единство. Събитието ще се проведе едновременно на четири континента и ще събере участници от различни среди – духовни общности, културни организации, бизнес, политика и изкуство, които ще създадат молитвена верига по целия свят.

Сред световноизвестните личности, които подкрепят инициативата е Ричард Гиър. В България каузата намира съмишленици сред йога студията, духовни и културни организации, както и всички личности, които желаят да се включат в тази глобална мрежа. Вярването е, че силата на обединената енергия от позитивни мисли и намерения може да промени света.

Подкрепа изрази и актьорът и продуцент Алекс Алексиев: „Във време на войни и военни конфликти е важно да бъдем солидарни“, сподели той.

„Обща молитва за мир“ започва в Унгария през 2020 г. като част от движението „Силата на жените“, създадено от Кръга на свещените жени Ánanda. С всяка изминала година инициативата прераства в международна молитвена верига „Заедно за мир“, в която днес участват десетки държави. През 2024 г. в него се включват над 40 населени места в Унгария и повече от 10 държави по света.

Всяка лична молитва за мир е глас в световния хор на надеждата – призив за единство, искрено желание за мирен свят и послание на смирение. Всеки принос има значение, защото заедно можем да създадем вълна от позитивна енергия, която премахва граници и обединява култури.

За българското участие

Фондация „Калпатару“, международна неправителствена организация, е официален домакин за България. Организацията носи името на митичното дърво, което изпълнява желания, и е посветена на насърчаването на изкуството, красотата и знанието.

„Инициативата е вдъхновена от вярата, че колективната енергия на положителните мисли и намерения може да промени света. Чрез силата на музиката и общата молитва ще създадем вълна от мир и любов, която да обхване Земята“, споделят от фондацията.

Нека се обединим във вълна от мир.

Нека всяка молитва се превърне в светлина.

Нека нашето заЕдно вдъхнови света.