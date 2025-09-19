Войната в Украйна:

Светът се обединява в обща молитва за мир на 21 септември

19 септември 2025, 08:00 часа 227 прочитания 0 коментара
Светът се обединява в обща молитва за мир на 21 септември

На 21 септември 2025 г. България ще бъде част от международната инициатива „Заедно за мир“, в която хора от различни държави ще се обединят в обща молитва за хармония и единство. Събитието ще се проведе едновременно на четири континента и ще събере участници от различни среди – духовни общности, културни организации, бизнес, политика и изкуство, които ще създадат молитвена верига по целия свят.  

Сред световноизвестните личности, които подкрепят инициативата е Ричард Гиър. В България каузата намира съмишленици сред йога студията, духовни и културни организации, както и всички личности, които желаят да се включат в тази глобална мрежа. Вярването е, че силата на обединената енергия от позитивни мисли и намерения може да промени света.

Подкрепа изрази и актьорът и продуцент Алекс Алексиев: „Във време на войни и военни конфликти е важно да бъдем солидарни“, сподели той.

„Обща молитва за мир“ започва в Унгария през 2020 г. като част от движението „Силата на жените“, създадено от Кръга на свещените жени Ánanda. С всяка изминала година инициативата прераства в международна молитвена верига „Заедно за мир“, в която днес участват десетки държави. През 2024 г.  в него се включват над 40 населени места в Унгария и повече от 10 държави по света.

Всяка лична молитва за мир е глас в световния хор на надеждата – призив за единство, искрено желание за мирен свят и послание на смирение. Всеки принос има значение, защото заедно можем да създадем вълна от позитивна енергия, която премахва граници и обединява култури.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

За българското участие

Фондация „Калпатару“, международна неправителствена организация, е официален домакин за България. Организацията носи името на митичното дърво, което изпълнява желания, и е посветена на насърчаването на изкуството, красотата и знанието.

„Инициативата е вдъхновена от вярата, че колективната енергия на положителните мисли и намерения може да промени света. Чрез силата на музиката и общата молитва ще създадем вълна от мир и любов, която да обхване Земята“, споделят от фондацията.

Нека се обединим във вълна от мир.

Нека всяка молитва се превърне в светлина.

Нека нашето заЕдно вдъхнови света.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Весела Софева
Весела Софева Отговорен редактор
молитва Обща молитва за мир
Още от Добрите новини
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес