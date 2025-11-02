Трябваше да умре дете, за да се роди Будител: Разговор с Мартин Атанасов, който тръгна срещу войната по пътищата

Едва на 18 години, ученикът Мартин Атанасов се превърна в "Будител на годината" 2025. Отличието, връчвано от Българското национално радио, дойде като признание за неговия изключителен проект "Черна писта" – интерактивна карта, която визуализира над 177 000 пътни произшествия в страната. Проектът му не просто показа стряскащата статистика, но и принуди институциите да действат, както и да не искат да действат. В специално интервю за Actualno.com, най-младият носител на приза в историята му разказва за идеята, сблъсъка със системата и какво означава да си будител днес.

"Лампичката светна след поредната трагедия"

Идеята за "Черна писта" не е плод на дълго планиране, а на внезапно прозрение, породено от поредната трагедия. Смъртта на 12-годишната Сияна при катастрофа дълбоко докосва Мартин.

"Идеята се роди съвсем от нищото, съвсем случайно и по-скоро като реакция на нужда", споделя той. "Инцидентът със Сияна просто беше едно събирателно на база всички предходни трагедии. И някак си накрая ми светна една лампичка. Добре, този проблем е, меко казано, национален от години. Къде реално се корени наистина проблемът?", разказва Мартин.

Така, в рамките на около два месеца, съвсем сам и с нулеви средства, той създава картата, обработвайки сам огромния масив от данни, получен от МВР.

"Да накараш МВР да си свърши работата"

Появата на "Черна писта" на 29 май предизвиква огромен обществен и медиен интерес. Но как реагират институциите, чиято работа на практика е свършил един ученик?

"От една страна си напълно прав и институциите може би наистина се подразниха, защото всъщност един гражданин, и то млад човек, успя да свърши тяхната работа, макар и частично. И то с нула лева бюджет", категоричен е Мартин.

Той разказва как първоначално е потърсил съдействие за развитие на проекта, но отговорът бил стандартният: "Дежурният, че нямаме ресурс, занимаваме се с други неща". Скоро след това обаче институциите изведнъж намират ресурс.

"Може би това не просто подразни, а даже може би и изплаши институциите и затова те решиха най-после да си свършат работата", коментира той. Скоро след старта на проекта, от МВР създават своя собствена, подобна карта на катастрофите. За Мартин това е една от най-големите победи: "Да накараш МВР да си свърши работата, за мен е така една от най-големите гордости".

"Будителството е светлина в мрака, наградата е за всички млади хора"

На 1 ноември Мартин Атанасов официално е обявен за "Будител на годината". Той обаче не приема наградата като лична, а като признание за цялото си поколение.

"По-скоро преотстъпих, това е правилната дума, наградата и я посветих на всички активни млади хора в България като мен. Защото аз не съм единствен, аз просто съм един пример", споделя той. "Ние я заслужаваме, защото младите не просто са бъдещето, те са и настоящето. Ние сме тук, сега".

За него да си будител днес има ясно измерение: "Будителите за мен са точно това. Светлината в мрака, която ни води към правилната посока".

"Посланието ми към връстниците ми? Да действат!"

Освен работата по "Черна писта", Мартин е доброволец към Българския младежки Червен кръст, работи като младши PR експерт и е координатор за София на инициативата "Операция Плюшено мече". Той е абитуриент и е категоричен, че ще продължи да се занимава с общественозначими каузи.

Неговото послание към връстниците му е ясно:

"Категорично с една дума – да действат. Защото ако не го направят, най-малкото след време ще се питат: "Окей, обаче какво би станало, ако…?". Да не се боят от неуспеха, а да го приемат като урок", казва той.

"Да бъдем активни, да не бъдем апатични, да не седим отстрани, когато сме недоволни, да взимаме позиция", призовава Мартин Атанасов. Защото, по неговите думи, ако промяната не зависи от нас, гражданите, то от кого друг?

