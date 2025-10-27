Откриват първия интерактивен музей, посветен на българските Будителки

Интерактивният музей „Това са Будителките на България“ ще бъде открит на 1 ноември 2025 г. от 12:00 на площад „Гина Кунчева“ в София. Интерактивните истории на 14 от най-бележитите българки от миналото оживяват върху пейките на площада. Всяка от тях носи името на една от Будителките на България – жените, оставили дълбока следа в културния, обществения и демократичен живот на страната.

Проектът е съвместна инициатива на Район Оборище и Фондация "Будителките", спечелил финансиране по програма „Граждански бюджети на София“ 2025 г. след пряко гласуване на гражданите на столицата.

Повече за интерактивната изложба

Сред 14-те Будителки са първата българка, разнесла славата на България по света; първата архитектка, чиито сгради и днес красят столицата; жената, която се е борила за правото на глас на жените, преди то да стане реалност в Европа; първата хабилитирана ядрена физичка; жената, дала началото на институционалната грижа за децата, на първата издателка на женско списание, на жената, първа нарисувала голо женско тяло – все подвизи, немислими за времето и порядките в обществото.

Сред имената на Будителките можем да видим тези на Екатерина Каравелова, Юлия Малинова, Мара Белчева, Костанца Ляпчева, Ана Карима, Яна Язова… Една от пейките е запазена за Гина Кунчева, майката на Апостола на свободата Васил Левски, която е дала и името на площада.

„За съжаление, когато говорим за будителството, пропускаме будителките – жените с принос към пробуждането на българското общество. Те не съществуват в общата ни историческа памет – няма ги в учебниците, няма техни паметници, рядко съществуват и паметни плочи. Това правим ние днес – събуждаме спомена за тях и го предаваме напред във времето.“ - Левена Лазарова, изпълнителен директор на Фондация „Будителките“.

На всяка табелка е поставен QR код, който отвежда посетителите към специално създаден уебсайт, представящ историите им на български и английски език. По този начин изложбата свързва миналото и настоящето, превръщайки градското пространство в място за знание, памет и вдъхновение.

В деня на откриването гражданите ще чуят вълнуващите истории на Будителките, разказани от Free Sofia Tours, ще разгледат снимки и лични документи, предоставени от Държавна агенция „Архиви“, ще се върнат назад във времето и ще стоплят с усмивка и възхищение спомена за своите смели и непримирими предшественички.