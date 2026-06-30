Димитровград стартира нова за България инициатива "Спорт в парка" за възрастни хора

Община Димитровград стартира нова инициатива – „Спорт в парка“ - гимнастика за възрастни хора, насочена към хората над 65-годишна възраст. Програмата предлага упражнения на открито с цел подобряване на мобилността, физическата активност и жизнения тонус на възрастните хора. През последните години парк „Марица“ се утвърди като любимо място за разходка, спорт и отдих на димитровградчани. Благодарение на обновената среда, зелените пространства и удобните алеи, паркът ежедневно привлича хора от всички възрасти, а сред най-редовните му посетители са и много възрастни жители на града.

Активното движение и прекарването на повече време на открито са сред най-важните фактори за поддържане на добро физическо и психическо здраве. При хората в напреднала възраст редовната физическа активност допринася за по-добра подвижност, намалява риска от редица хронични заболявания, подобрява социалните контакти и повишава качеството на живот. Именно затова Община Димитровград предприема тази инициатива, насочена към насърчаване на активния начин на живот, превенцията на здравето и създаването на повече възможности жителите на общината да спортуват, да се разхождат и да прекарват пълноценно време сред природата.

„Спорт в парка“ представлява напълно безплатна програма за упражнения на открито, която не изисква предварително записване или специална физическа подготовка. Всеки желаещ може свободно да се включи в заниманията.

Тренировките ще се провеждат от професионален инструктор, който ще води специално разработена програма, съобразена с физическите възможности на хората над 65 години. В нея са включени упражнения за подобряване на координацията, баланса, мобилността и мускулната сила, лека гимнастика в изправено положение, раздвижване и дихателни техники. Всички упражнения са щадящи и имат за цел да подобрят общото физическо състояние, без да натоварват ставите, сухожилията и връзките.

Заниманията ще се провеждат всеки понеделник и петък от 7:30 часа в парк „Марица“, в пространството до фитнеса на открито. Продължителността на всяка тренировка ще бъде 45 минути, а програмата ще се реализира в периода от 6 юли до 30 октомври 2026 година.

Освен ползите за физическото здраве, инициативата ще даде възможност на възрастните хора да общуват, да създават нови приятелства и да прекарват повече време заедно. Програмата съчетава движение, социални контакти и приятна среда, като всеки участник ще може да изпълнява упражненията според собствените си възможности, без риск от пренатоварване.

Идеята за „Спорт в парка“ е вдъхновена от успешни практики в редица германски общини, където подобни програми се реализират с отлични резултати в продължение на години.

С тази инициатива Община Димитровград е първата община в България, която въвежда подобен модел в подкрепа на здравето на възрастните хора и насърчаване физическата им и социална активност.