"Не желаем да сме свързвани с Пеевски и модела му": Течът на кадри в ДПС не секва

Още двама общински съветници от ДПС се обявиха срещу лидера - санкционирания за корупция по "Магнитски" от САЩ и Великобритания Делян Пеевски, напускат местната група на формацията в хасковската община Стамболово и стават независими. Това са Себахтин Халил и Билгин Йълмаз, става ясно от тяхна декларация, с която обявяват, че са взели окончателно решение. Стамболово се намира в област Хасково - едно от най-големите села е в региона и е крепост на ДПС от години.

Мотивите: Пеевски води модел на "зависимости, страх, задкулисие и концентрация на лична власт"

"Повече не можем и не желаем да бъдем свързвани с Делян Пеевски и наложения от него модел на управление, основан на зависимости, страх, задкулисие и концентрация на лична власт. След разделението в ДПС за всички стана очевидно, че трите букви отдавна са загубили своя истински смисъл, ценности и кауза. Те вече не служат на хората, не защитават обществения интерес и не представляват идеалите, с които хиляди членове и симпатизанти са свързвали своите надежди през годините. Днес ДПС е превърнато в инструмент за обслужване на лични интереси и в защитен щит на санкционирания за корупция от САЩ Делян Пеевски, както и на кръга от лица около него, които олицетворяват всичко онова, срещу което обществото се бори – безконтролна власт, корупция и безнаказаност", гласи декларацията на Халил и Йълмаз, разпространявана в местни групи във Facebook и местни медии.

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"Община Стамболово не прави изключение от начина, по който беше завладяна държавата. Дълго време вярвахме и се надявахме, че в ДПС е възможна промяна, че моралът, честта и отговорността към хората могат да надделеят. Днес вече е ясно, че тази надежда е била напразна. Това, което виждаме, не е политическа партия, а структура, в която принципите са подменени с лична лоялност, а общественият интерес – с частни зависимости", се казва още в изявлението на двамата общински съветници.

Снимка: БГНЕС

Те обещават оттук нататък да работят срещу корупцията в общината, в качеството си на независими представители, както и "единствено в интерес на гражданите".

На местните избори през 2023 г. ДПС спечели всички 17 мандата в Общинския съвет, но един член бе отстранен в разгара на разцеплението между двата лагера в ДПС. Втори стана депутат и съветът функционира с 15 членове. Председател е Ербил Халим, а кмет на общината е Аднан Йълдъз.

Пореден трус в ДПС заради Пеевски

Всичко това се случва в период на трусове за ДПС из страната. Първо в Кирково, област Кърджали, на 4 юни Общинският съвет на ДПС обяви, че подава оставка като колективен орган, макар впоследствие да имаше крачка назад: Обрат за ДПС в Кирково: Нямали критики към Пеевски - само били обсъждали оставки.

По-късно през месеца цялата структура на ДПС в Нови пазар, област Шумен, напусна партията на Делян Пеевски. Всички 26 членове обявиха, че са аут, като досегашните 7 съветници от ДПС в Нови пазар казаха, че ще се обявят за независими на последващата сесия на местния парламент. Тези действия бяха разширени и до селските кметове от общината - общо шестима. Причината - неодобрение срещу политиката на ръководството на партията: Цяла структура на ДПС напусна Пеевски: Нови искри заради несъгласие с ръководството.

В средата на юни Делян Пеевски прокуди най-ключовите кадри в ръководството на ДПС. С постовете си на заместник-председатели или членове на управлението на партията се разделиха дългогодишни кадри като Йордан Цонев, Станислав Анастасов, Байрам Байрам, Ертен Анисова, Хамид Хамид и Цветан Енчев. Цонев впоследствие обяви, че напуска цялостно политиката: Трус в ДПС: Пеевски премахна емблематични имена от ръководството на партията (СНИМКИ).