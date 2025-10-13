4 натурални напитки, които помогнат за предотвратяване на артериалната плака

Подхранването на артериите включва осъзнато хранене и пиене. Някои напитки като зелен чай, сок от нар, сок от цвекло и мляко с куркума могат значително да подпомогнат здравето на сърцето, като намалят възпалението, понижат лошия холестерол и насърчат здравословен кръвен поток. Въпреки че натрупването на плака не може да бъде обърнато, тези напитки могат да помогнат за стабилизирането и потенциалното му свиване.

За здравето на сърцето човек трябва да се грижи за това какво яде, както и за това какво пие. Артериите, които пренасят кислород и насърчават кръвообращението, могат да натрупват плака с течение на времето, известно като атеросклероза. Натрупването на холестерол, мазнини или калций може да запуши артериите, да повиши кръвното налягане и да доведе до инфаркт или заболяване. Въпреки че никоя „една напитка“ не може да помогне за подобряване на натрупването на плака, има няколко, които осигуряват здравословен кръвен поток към артериите. Това се постига чрез намаляване на възпалението, понижаване на лошия холестерол и по-ефективно кръвообращение. Трябва да се отбележи, че изчезването на плаката не е възможно, но с промени в начина на живот тя може да се свие и стабилизира - (Harvard health)

Зелен чай

Зеленият чай е високо ценен в конвенционалната медицина от векове и повечето изследвания потвърждават отличната му репутация за здравето на сърцето. Неговите активни съставки, или катехини, са мощни антиоксиданти, които намаляват LDL холестерола и оксидативния стрес, два основни фактора за свеждане на натрупването на плака до минимум. Ежедневната употреба на зелен чай също така подобрява ендотелната функция или начина, по който функционира вътрешната стена на кръвоносните съдове. Ендотелната функция помага за гладкото протичане на кръвта и прави артериите гъвкави. Изследванията показват, че консумацията на две до три чаши прясно сварен зелен чай дневно може да намали риска от коронарна артериална болест.

Пакетираният зелен чай трябва да се избягва, тъй като съдържа добавени захари, които ще неутрализират ползите му.

Сок от нар

Един от най-мощните естествени антиоксиданти, като пуникалагини и антоцианини, които се борят с възпалението и оксидативния стрес в артериите, се съдържа в сока от нар . В проучване, проведено от Националната медицинска библиотека, е установено, че ежедневната консумация на сок от нар намалява развитието на плака в каротидните артерии и подобрява кръвообращението. Флавоноидите в плода също блокират окисляването на холестерола в кръвта, което е първата стъпка към предотвратяване на натрупването на плака. За да извлечете максимума от него, консумирайте неподсладен, обикновен сок от нар или смесете семена в смути, за да запазите фибрите и да се възползвате от най-добрите антиоксидантни ползи.

Сок от цвекло

Сокът от цвекло набира популярност сред спортистите поради големите си ползи за здравето, но е полезен и за сърцето. Самото цвекло съдържа нитрати, които тялото преобразува в азотен оксид, молекула, която разширява и успокоява кръвоносните съдове, намалява кръвното налягане и увеличава доставката на кислород.

Изследванията показват, че ежедневната пиеща сок от цвекло може да увеличи кръвния поток и да намали сковаността на артериите. Той също така улеснява функцията на черния дроб, който е отговорен за метаболизма на холестерола. Сутрешна чаша сок от цвекло или загрявка преди тренировка може да бъде от полза за съдовото здраве и цялостната енергия.

Куркума мляко

Куркумата , много изучавана медицинска подправка, съдържа куркумин като биоактивна съставка с противовъзпалително и липидопонижаващо действие. Куркуминът и подобреният метаболизъм на мазнините помагат за намаляване на възпалението, което е една от причините за артериално увреждане. Една дневна чаша от това мляко и щипка куркума и черен пипер ще помогнат на артериите да произвеждат повече кръв и потенциално ще намалят натрупването на плака. Черният пипер, влят в нея, ще подобри усвояването на куркумина и по този начин напитката става изключително силна.