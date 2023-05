Безплатни консултации със специалист-УНГ и лицево-челюстна хирургия в София

Безплатни консултации с доц. д-р Байрам Шахин, специалист-УНГ и лицево-челюстна хирургия гостува на 20-ти май 2023г. в гр.София

Здравен информационен център „Медикъл Караджъ“ има удоволствието да посрещне за първи път на 20-ти май 2023г. в София-специалистът по уши-нос-гърло и лицево челюстна хирургия доц. д-р Байрам Шахин. Той ще гостува по покана на нашия управител Звезделина Лютфи.Всички пациенти, които се нуждаят от консултация за второ мнение, относно: хирургия при рак на главата и шията; хирургия на щитовидната жлеза; заболявания на синусите; хирургия на ухото; детски УНГ заболявания, могат да се възползват от консултацията със специалиста, да получат второ мнение и да разберат какви са възможностите за лечение в чужбина на тяхното заболяване. Доц. д-р Байрам Шахин приема за консултация и деца с УНГ заболявания.

Това, което трябва да направят пациентите, желаещи да се възползват от безплатната консултация с доц. д-р Байрам Шахин е да се обадят на телефоните на здравния център 0879977402 / 0879977401 и да запишат час за консултация.

Кой е доц. д-р Байрам Шахин?

Завършва Медицински факултет на университета в Коджаели – придобива медицинското образование. През 2017г. Завършва специалност в Истанбулски университет, Истанбулски факултет по медицина (Çapa). През 2018г. получава турски сертификат за компетентност по хирургия на ухото, носа, гърлото и главата и шията (борд). От 2012г. до 2018г. практикува в Истанбулски университет, към Истанбулски факултет по медицина (Çapa)-Катедра по оториноларингология и хирургия на главата и шията. От 2018г. до 2018г. практикува в Държавна болница „Malatya Darende Hulusi Efendi“ (задължение за държавна служба). От 2018г. до 2020г. работи в S.B.Ü Derince Training and Research Hospital - специалист по уши, нос, гърло и хирургия на главата и шията. От 2020г. до 2023г. работи в S.B.Ü Derince Training and Research Hospital – заместник-главен лекар. От 2020г. до 2023г. работи в болница за обучение и изследвания S.B.Ü Derince - председателство на комисията по образование. От 2020г. до 2023г. работи в болница за обучение и изследвания S.B.Ü Derince - редактор и консултант на медицинско списание „Kocaeli“. От 2020г. до 2023г. работи в S.B.Ü Derince Training and Research Hospital - мениджър на звеното по „здравен туризъм“. 2023 г. до момента Dr. S.B.Ü Derince Training and Research Hospital – лекар в клиника по уши, нос, гърло и хирургия на главата и шията.

Сфери на интерес (клинични):

Хирургия при рак на главата и шията

Хирургия на щитовидната жлеза

Естетика на носа

Естетика на клепачите-блефаропластика

Заболявания на слюнчените жлези

Заболявания на синусите

Хирургия на ухото

Детски УНГ болести

Защо е важно да се възползвате от безплатните консултации с доц. д-р Байрам Шахин?

- Специалистът има опит и може да предостави за Вас алтернативно обяснение за Вашите здравословни проблеми

- Специалистът може да Ви предложи различен план за лечение.

- Специалистът може да предложи лечение, когато за Вашето заболяване е констатирано, че няма такова

- Специалистът ще Ви предложи информиран избор, относно Вашето заболяването .

- Специалистът ще Ви разясни възможните, рискове и ползи от лечението

- Специалистът ще отговори на всичките въпроси , относно Вашето заболяване.

Пациентите , които разполагат с актуална медицинска документация и искат да получат час за безплатна консултация, с доц. д-р Байрам Шахин на 20-ти май 2023 г. в София, могат да си обадят на телефоните на „Медикъл Караджъ“: 0879 977 401 / 0879 977 402 или да заявите желания от вас час онлайн на www.medikara.bg

Имайте предвид, че по време на консултациите няма да бъдат извършвани физикални прегледи. Безплатните консултации се провеждат на база медицинските документи, с които разполагат пациентите към момента.