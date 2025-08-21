10 неподозирани ползи за здравето от консумацията на чесън

Чесънът винаги е заемал специално място в кухните и традиционната медицина. От добавянето му към къри за вкус до консумацията му в суров вид в домашни средства, той има репутация, която звучи твърде добре, за да е истина. Но какво всъщност се случва, когато три скилидки чесън се превърнат в ежедневен навик? Съвременната наука започва да се задълбочава в тази стара мъдрост и резултатите показват, че чесънът наистина заслужава статута си на „суперхрана“.

Още: Как да подготвите леха с чесън за засаждане

Смята се, че чесънът укрепва имунната система. Проучванията показват, че алицинът, съединение в пресния чесън, стимулира белите кръвни клетки да се борят с инфекциите. В сезоните на настинка и грип, редовният прием е свързан с по-малко болнични дни.

Чесънът често се препоръчва на хора с високо кръвно налягане. Изследванията потвърждават това. Доказано е, че добавките с екстракт от отлежал чесън понижават кръвното налягане почти толкова ефективно, колкото някои леки лекарства, особено при хора с неконтролирана хипертония.

Още: Чесън: Натурален продукт за растителна защита, с който да направите отвара, екстракт и течен тор

Чесънът се нарича „сърдечно-полезен“. Той намалява общия холестерол и предотвратява натрупването на плака в артериите. Консумацията на три скилидки дневно може да не проработи за една нощ, но в продължение на месеци той подпомага по-добрата циркулация и намалява дългосрочните сърдечно-съдови рискове.

Превърни чесъна в деликатес: Топ 5 начина за бързо мариноване у дома

Твърди се, че чесънът прочиства тялото. Серните съединения в чесъна помагат на черния дроб да активира ензими, които изхвърлят токсините. Той дори помага за премахването на тежки метали като олово от кръвта. Това прави чесъна тиха, но мощна детоксикираща храна.

Как правилно да изсушите чесъна?

Чесънът е известен с това, че е добър за храносмилането. Суровият чесън има пребиотични свойства, той подхранва добрите бактерии в червата. По-здравословният чревен микробиом подпомага храносмилането, усвояването на хранителни вещества и дори психическото благополучие.

Чесънът често се споменава за лечение на диабет. Няколко проучвания показват, че чесънът понижава нивата на кръвната захар на гладно и подобрява инсулиновата чувствителност. За хора с риск от диабет тип 2, три скилидки дневно могат да помогнат за поддържане на по-стабилни нива на захар.

Още: 7 витамина, които всяка жена над 40 трябва да приема

Чесънът изостря паметта и предотвратява упадъка на мозъка. Съединенията в чесъна, като S-алил цистеин, имат антиоксидантни ефекти, които предпазват мозъчните клетки от стареене. Дългосрочната употреба може да намали риска от невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер.

Суровият чесън убива микробите. Алицинът е доказано, че има антимикробни свойства. От борба с често срещани бактерии до контролиране на гъбични инфекции като кандида, чесънът действа като лек природен антибиотик без страничните ефекти на синтетичните лекарства.

Чесънът се използва в козметични трикове. Въпреки че втриването на суров чесън върху кожата не се препоръчва поради дразнене, яденето на три скилидки чесън дневно помага в борбата със свободните радикали вътрешно. Това намалява акнето, забавя появата на бръчки и поддържа естествения блясък.

Как чесънът помага и вреди: Отговор от кардиолог

Да, точно така. Чесънът е свързан с по-дълъг живот. Макар че никоя храна не гарантира дълголетие, комбинираните ползи от чесъна – по-добро здраве на сърцето, подобрен имунитет и детоксикация – допринасят за по-здравословен живот. Не става въпрос толкова за това да живеем вечно, колкото за това да живеем по-добре.