Какви са идеалните нива на HDL и LDL холестерол

Изключително важно е да се поддържат здравословни нива на холестерол. Въпреки че холестеролът е от съществено значение за различни телесни функции, твърде много холестерол в кръвта може да доведе до сериозни здравословни проблеми, особено сърдечни заболявания.

„Холестеролът е мазнина, която се намира в кръвта ви и е необходима за развитието на здрави клетки. Но твърде много холестерол в кръвта ви може да увеличи риска от сърдечни заболявания. Познаването на разликата между HDL и LDL холестерола е от решаващо значение за здраво сърце“, каза д-р Вивека Кумар, заместник-председател и началник на катетеризационните лаборатории (Pan Max) - Cardiac Sciences, болница Max.

Разбиране на нивата на HDL и LDL: Знайте вашите числа

Още: Най-големите митове за холестерола

HDL (липопротеин с висока плътност), „добрият“ холестерол

Често наричан „добър“ холестерол, HDL холестеролът е полезен за здравето на сърцето. По-високите нива на HDL са свързани с намален риск от сърдечни заболявания, тъй като спомага за отстраняването на излишния холестерол, който в противен случай би могъл да запуши артериите.

„HDL холестеролът помага за елиминирането на други форми на холестерол от кръвта. HDL транспортира холестерола от артериите до черния дроб, където се преработва и елиминира“, добави д-р Кумар.

Желано ниво на HDL:

Още: Опасно ли е да имате ниски нива на холестерол?

За мъже: 40 mg/dL или повече

За жени: 50 mg/dL или повече

Оптимално: 60 mg/dL и по-високо (счита се за предпазващо от сърдечни заболявания)

Експертите също така подчертават, че наличието на необичайно високи или необичайно ниски нива на HDL може също да повиши риска от сърдечни заболявания. Следователно е важно нивата на HDL да се поддържат в здравословни граници.

Още: Това е симптом за висок холестерол, които се появява по ръцете

LDL (липопротеини с ниска плътност), „лошият“ холестерол

Повишените нива на LDL могат да доведат до натрупване на плака в артериите, състояние, наречено атеросклероза, което значително увеличава риска от инфаркти и инсулти. Мониторингът и управлението на нивата на LDL е от решаващо значение за поддържане на сърдечно-съдовото здраве.

„LDL холестеролът е една от причините за образуване на плака в артериите. Това може да доведе до атеросклероза и да представлява риск от инфаркт и инсулт“, каза д-р Кумар.

Оптимално ниво на LDL: По-малко от 100 mg/dL

Още: Тази мазнина "стопява" холестерола

Близо до оптимално/над оптималното: 100-129 mg/dL

Гранично високо: 130-159 mg/dL

Високо: 160-189 мг/дл

Много високо: 190 mg/dL и по-високо

Още: 4 лесни начина да намалите бързо холестерола

Експертът сподели още няколко неща, които трябва да се имат предвид:

В идеалния случай общият холестерол трябва да бъде по-малък от 200 mg/dL.

Триглицеридите, още една форма на мазнини в кръвта, трябва да бъдат по-малко от 150 mg/dL.

Индивидуалните цели могат да се различават в зависимост от възрастта, пола, фамилната анамнеза и други рискови фактори като диабет или високо кръвно налягане.

Още: Откриха кой евтин зеленчук сваля лошия холестерол с 20%

„Следенето на HDL и LDL холестерола е от съществено значение за здравето на сърцето. Стремете се към по-висок HDL и по-нисък LDL холестерол, за да намалите риска от сърдечни заболявания“, заключи д-р Кумар.

За здравословни нива на холестерол, яжте здравословна за сърцето диета, спортувайте редовно, поддържайте здравословно тегло и се откажете от тютюнопушенето и алкохола.

Като разберете разликите между HDL и LDL холестерола и приложите тези промени в начина на живот, можете да подобрите цялостното си здраве на сърцето и да намалите риска от сърдечно-съдови заболявания. Приоритизирайте редовните здравни прегледи, за да сте сигурни, че поддържате оптимални нива на холестерол за по-здравословно бъдеще.