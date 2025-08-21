9 ползи за здравето от консумацията на картофи

Един средно голям картоф ви осигурява витамин C, калий, витамин B6, магнезий и малки дози желязо и фолат. И да, повече калий от един банан.

Това е важно, защото повечето хора не получават достатъчно калий, който играе важна роля за поддържането на гладкото функциониране на мускулите, сърцето и нервите

Картофите са предимно въглехидрати, но добрите са тези, които тялото ви може да превърне в гориво, без да вдига нивата на кръвната ви захар (особено когато ги ядете с кората).

Спортистите, занимаващи се с издръжливост, понякога ядат обикновени варени картофи по време на състезания. Всъщност, изследователи от Университета на Илинойс са установили, че картофеното пюре е също толкова ефективно, колкото и търговските енергийни гелове за колоездачи.

Високото кръвно налягане не е само въпрос на намаляване на солта, приемът на достатъчно калий е също толкова важен. Картофите са естествено бедни на натрий и богати на калий, което помага за отпускане на кръвоносните съдове.

Някои проучвания дори показват, че картофените антиоксиданти могат да поддържат по-здравословно кръвообращение в дългосрочен план

Ето нещо, което може би не знаете: когато готвите и след това охлаждате картофи (представете си картофена салата), те развиват нещо, наречено устойчиво нишесте.

Тялото ви не смила устойчивото нишесте. Вместо това, то подхранва добрите бактерии в червата ви . Това е свързано с по-добро храносмилане, по-малко възпаления и дори по-силна имунна система.

Ако избягвате глутен, картофите са безопасен и лесен вариант. Намачкани, печени, печени на фурна или превърнати в супи, всичко това без и капка пшеница.

Разбира се, „без глутен“ не означава „да ядете чипс всеки ден“. Ползите за здравето идват от самия картоф, а не от фритюрника.

Картофите, особено червените, жълтите и лилавите сортове, съдържат растителни съединения, които помагат в борбата със свободните радикали в организма.

Проучване в Journal of Food Processing and Technology установи, че лилавите картофи имат нива на антиоксиданти, наравно с някои горски плодове. Така че да, печените ви лилави картофени клинчета може би са ви полезни повече от това просто да изглеждат красиво в чинията.

Картофите се класират на високо място в нещо, наречено Индекс на ситост, който измерва колко засищащи са храните. Те често ви карат да се чувствате сити с часове, което може да помогне за предотвратяване на преяждане.

Тези пресни картофки с копър и чесън вървят с много бира

Номерът? Придържайте се към варени, печени или печени на фурна варианти. Пържените варианти нямат същия ефект (и носят много допълнителни калории).

След тренировка мускулите ви трябва да попълнят запасите си от гликоген. Картофите осигуряват въглехидратите за това, плюс калий, който да замести загубеното чрез пот.

Комбинирайте ги с малко протеин и ще получите просто, пълноценно хранене за възстановяване, без да е необходим изкуствен спортен бар