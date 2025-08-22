Войната в Украйна:

Откриха рисков фактор за психичните проблеми при тийнейджърите

22 август 2025, 00:15 часа 0 коментара
Съвременният начин на живот предоставя много забавления на днешните младежи, включително и в късните часове на нощта. Компютърните игри, възможността за денонощна комуникация са сред най-честите причини тийнейджърите да остават до късно през нощта, като по този начин се лишават от важни часове сън. Това носи сериозни рискове за здравето им, както психически, така и физически. 

Самонараняване

Проучване, проведено от британски учени показва тревожния резултат, че тийнейджърите, които имат проблеми със съня, са изложени на по-висок риск от самонараняване, когато навършат 17 години. Самооценените проблеми със съня на 14-годишна възраст са пряко свързани с самонараняване както тогава, така и на 17-годишна възраст, съобщи „Евронюз“.

„Самонараняването е една от основните причини за смъртта сред юношите и младите възрастни“, казва Никол Тан, една от авторките на проучването и клиничен и здравен психолог в Университета на Уоруик.

„Знаейки, че лошият и фрагментиран сън често е признак, предшестващ или съпътстващ суицидни мисли и поведение, това ни дава полезна насока за наблюдение на риска и ранна превенция“, добавя тя.

Проблем за обществено здраве

През последните години недостигът на сън и самонараняването при младите хора се превърнаха в отделни проблеми на общественото здраве в Европа. Делът на тийнейджърите, които спазват препоръките за сън в училищните дни, варира от 32% в Полша до 86,3% във фламандската част на Белгия, сочи проучване от 2020 г. Американската академия по медицина на съня (AASM) препоръчва 13- до 18-годишните да спят по 8 до 10 часа на нощ през седмицата, предаде БГНЕС.

Последното проучване, публикувано в списанието „Journal of Child Psychology and Psychiatry“, включва повече от 10 000 участници на възраст 14 години в Обединеното кралство. Анкетираните са били питани за проблемите си със съня, включително колко дълго спят в училищните дни, колко време им отнема да заспят и колко често се събуждат през нощта. На 14-годишните е зададен и въпросът и дали са се наранявали умишлено. Същият въпрос им е зададен отново три години по-късно, когато са отново анкетирани на 17-годишна възраст.

Проучването установява, че когато младите тийнейджъри спят по-малко през нощта в учебната година, се събуждат по-често през нощта или им отнема повече време да заспят. Именно те по-често съобщават за самонараняване на 14 и 17 години.

Проблемите със съня повишават тези рискове, дори и след като изследователите отчитат други известни фактори, като възраст, пол, социално-икономически статус, предишни случаи на самонараняване, самочувствие и депресия.

Неизвестни 

Все още не е ясно защо точно съществува връзка между лошия сън и самонараняването. Изследователите анализират дали лошият сън може да бъде свързан с по-лошо вземане на решения, което повишава риска от самонараняване. Учените отбелязват, че сънят е „модифицируем рисков фактор“, което означава, че подобряването на качеството и продължителността на съня на тийнейджърите може да помогне за намаляване на риска от самонараняване и да има дълготрайни ползи.

Евгения Чаушева
