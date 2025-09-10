Деифицитът на този витамин отслабва стените на артериите

Симптоми на дефицита на витамин В12 и последици от него

Поддържането на здравината и еластичността на всички кръвоносни съдове и артерии е от съществено значение за предпазване от сърдечни заболявания. А дефицитът на опредлен витамин в организма е особено опасен, пише изданието The Health Site.

Витаминът, чийто дефицит отслабва стените на артериите

Ниските нива на витамини B12, B6 и B9 могат да доведат до атеросклероза, основната причина за сърдечно-съдови заболявания, отговорни за по-голямата част от смъртните случаи в световен мащаб. Става въпрос за дефицит на витамини от група В, които са необходими за разграждането на хомоцистеин, аминокиселина, която води до атерогенна трансформация на аортата, причинявайки натрупване на макрофаги и липиди, нарушаване на биомеханичните ѝ свойства и дезорганизация на аортния колаген/еластин.

Комбинацията от дефицит на витамин B и хиперхолестеролемия води до удебеляване на аортата, намалена дифузия на вода в аортата, повишени нива на „лош“ холестерол и нарушаване на съдовата реактивност. Според Световната здравна организация (СЗО) около 18 милиона души умират от сърдечно-съдови заболявания всяка година. Повечето заболявания са свързани с атеросклероза, която представлява натрупване на мазнини и холестерол по стените на артериите, причинявайки тяхното стесняване.

Витамин B12 разгражда важна аминокиселина, наречена хомоцистеин, която участва в патофизиологията на атеросклеротичния процес. Фолиевата киселина и витамините B12 и B6 са важни кофактори в метаболизма на хомоцистеина и в няколко проучвания е доказано, че са ефективни при понижаване на повишените нива на хомоцистеин.

Симптоми на дефицита на витамин В12 и последици от него

Има няколко симптома, свързани с дефицит на витамин B12. Те са следните:

бледожълтеникав оттенък на кожата;

червен, болезнен език;

афти;

изтръпване по цялото тяло;

замъглено зрение;

промени в настроението;

тревожност и депресия;

стомашно-чревни проблеми;

главоболие

Дефицитът на витамин B12 драстично отслабва имунната система, насърчава натрупването на токсични продукти от разпадането на аминокиселини в органите, провокирайки развитието на различни нарушения.

Дефицит на витамин B12 може да възникне, ако човек не получава достатъчно от него чрез диетата, но много хора може да не осъзнават, че им липсва кобаламин (друго наименование на веществото). Междувременно, дефицитът на B12 води до намаляване на броя на червените кръвни клетки в организма, анемия, "спад" на хемоглобина - в резултат на това кръвта не пренася достатъчно кислород. Тялото започва да изпитва хипоксия (кислороден глад), което причинява появата на "мушици" в очите, чести главоболия, замаяност. Един от характерните симптоми на това разстройство е учестеният пулс.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

