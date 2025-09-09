Рибата, която е по-полезна от телешкото и е по-евтина от него

Тази риба е богата не само на протеини, но и на витамини и ценни омега-3 мастни киселини. Ако търсите нискокалорична алтернатива на месото, то тя е точно това, от което се нуждаете.

Коя риба е по-здравословна от телешкото месо?

Тази риба се среща в Атлантическия океан, Северно море, западната част на Балтийско море и Средиземно море. Нейната нежна, сочна плът с гладка текстура е не само вкусна, но и много здравословна. Поради формата си, камбалата понякога се бърка с калкан или лиманда. Но е много по-полезна.

Както отбелязва WebMd, 100 гр от тази риба съдържа до 18 гр висококачествен протеин, който е лесно смилаем и е отлична алтернатива на червеното месо.

Той осигурява на организма витамини от група В, които поддържат нервната система, и витамин D, който укрепва имунната система. 100 гр съдържат до 160% от дневната нужда от витамин D и 55% от дневната доза селен.

За разлика от много други видове риба, камбалата не натрупва живак в тялото. Това я прави безопасна за консумация от деца, бременни жени и кърмещи майки. Освен това, тази риба рядко причинява алергични реакции, което я прави отличен избор за хора с хранителни алергии.

Според Еврейския институт „Паркър“, тази риба осигурява ценни хранителни вещества, поддържа имунитета, здравето на сърцето и нервната система и насърчава здравето на кожата и костите.

Още за ползите от камбалата

Понижаване на холестерола. Тази риба съдържа есенциални полиненаситени мастни киселини, които са отговорни за понижаване на нивата на липидите в кръвта, включително „лошия“ холестерол. Тези мастни киселини стабилизират сърдечния ритъм и кръвното налягане и предотвратяват образуването на кръвни съсиреци и холестеролни плаки.

Ползи за щитовидната жлеза и кръвното налягане. Камбалата съдържа значително количество калий (358 мг) и йод (14,3 мкг). Този минерал е част от хормоните на щитовидната жлеза, необходими за нормалното ѝ функциониране, както и за растежа на клетките във всички тъкани на тялото. Калият участва пряко в регулирането на водния, киселинния и електролитния баланс, в процесите на провеждане на нервните импулси, както и в регулирането на кръвното налягане.

Ползи за зрението. Рибата, съдържаща мастни киселини, е много важна за профилактиката на очни заболявания. Камбалата съдържа добра комбинация от омега-3 мастни киселини и витамин А, което е много полезно за очите. Камбата се препоръчва да се включи в диетата на тези, които често натоварват очите си: хора, занимаващи се с ежедневна умствена работа, студенти, ученици, офис служители.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

