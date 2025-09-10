7 хранителни добавки облекчават менопаузата

Ето какво си струва да включите в ежедневието си:

Менопаузата и перименопаузата не са лесни периоди за много жени - горещите вълни или горещи вълни , безсънието, умората , забравянето и промените в настроението могат сериозно да повлияят на качеството на живот, самочувствието и дори кариерата.

Горещи вълни по време на менопаузата: При кого са най-тежки

Докато някои жени преминават през този период по-лесно, други се сблъскват с интензивни симптоми. Наред с правилната диета, редовните упражнения и евентуалната хормонална терапия, добавките също могат да играят голяма роля.

1. Калций и витамин D

След менопаузата рискът от остеопороза и фрактури се увеличава . Калцият е основният градивен елемент за костите, а витамин D осигурява правилното му усвояване. Дефицитът на витамин D може също да увеличи умората и мускулната слабост, така че тези две добавки често са дует, който върви заедно.

2. Магнезий

Този минерал помага за регулиране на мускулите , нервите, кръвното налягане и кръвната захар. Може да помогне за намаляване на безсънието, напрежението, тревожността и болките в ставите. Форми като магнезиев цитрат (за храносмилане) и магнезиев глицинат (за успокояване и по-добър сън) са особено полезни.

3. Витамини B6 и B12

B6 допринася за по-добра енергия, настроение и хормонална регулация, докато B12 е необходим за нервната система , паметта и здравето на сърцето . Тези витамини могат да помогнат при умора, промени в настроението и проблеми със съня, като същевременно намаляват горещите вълни.

4. Витамин К

Помага за поддържане на здравината на костите и здравето на кръвоносните съдове . Намира се в зелените листни зеленчуци, но добавките могат да бъдат полезна подкрепа, особено ако диетата не е разнообразна .

5. Витамин С

Освен че укрепва имунитета и действа като мощен антиоксидант, витамин С помага за производството на колаген , който е важен за кожата, костите и хрущялите. Той може да намали интензивността на горещите вълни и да помогне за защитата на сърцето, чието здраве става още по-важно след менопаузата.

6. Омега-3 мастни киселини

Добри мазнини, които защитават сърцето и кръвоносните съдове, подобряват концентрацията и предпазват мозъка от стареене . Омега-3 мастните киселини могат да помогнат и при депресия, промени в настроението и сухи лигавици, а също така са полезни за здравето на кожата.

7. Пробиотици

Освен че поддържат доброто храносмилане и намаляват подуването на корема, те са важни и за балансирането на вагиналната флора . По този начин те помагат за предотвратяване на инфекции и укрепват имунитета, което е особено полезно в тази възраст.