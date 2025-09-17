Една храна, която подсилва имунната ви система по-добре от витамините

Често се замисляме за имунната си система, когато вече е твърде късно. Нищо не може да ни предпази от болести, така че никога да не се разболеем. Възможно е обаче да предприемете стъпки, за да защитите здравето си, а изборът на правилните храни е една от тях.

Как диетата влияе на имунната система

Пътят към сърцето на един гастроном е през стомаха му. Оказва се, че същото може да се каже и за по-силната имунна система, поне отчасти. „Нашата диета влияе върху чревния ни микробиом, екосистемата от бактерии, които живеят в червата ни“, обяснява д-р Линда Янси. „Здравословният чревен микробиом може да има положителни ползи за здравето, като производството на някои витамини, добро здраве на дебелото черво и подобрено храносмилане.“

Въпреки че никоя отделна храна не може да определи как ще се справите по време на сезона на настинките и грипа или през който и да е друг сезон, една по-специално осигурява ползи за имунитета.

Тази храна може да подобри функцията на имунната ви система

„Гъбите са полезни като част от балансирана диета, която може да поддържа цялото ни тяло, включително имунната ни система, здраво“, казва д-р Янси.

Д-р Севиля и д-р Дасгупта също посочват богатото антиоксидантно съдържание на гъбите. „Гъбите са интересни, защото съдържат естествени съединения, наречени бета-глюкани, специални фибри, които дават на имунните ви клетки малка „тренировка“, обяснява д-р Дасгупта. „Те помагат на тялото ви да разпознава нашествениците по-бързо и да реагира по-иновативно. Гъбите съдържат и антиоксиданти като селен и ерготионеин, които предпазват имунните клетки от износване.“

Изследвания показват, че терпеноловите съединения в гъбите могат да помогнат в борбата с бактериите. Освен това, д-р Дасгупта отбелязва, че шийтаке и майтаке могат да дадат особен тласък на имунната система, но предупреждава, че „това е по-скоро постоянен тласък, отколкото чудодейно лекарство“. Всъщност, лекарите не препоръчват гъбите като мигновено магическо решение за функционирането на имунната система.

„Научаваме още толкова много за имунната си система“, казва д-р Севиля. „Изследванията определено продължават, що се отнася до това как гъбите ѝ влияят и как това, което ядем и пием, влияе на имунната система.“

Някои скорошни изследвания обаче предлагат обещаващи резултати, включително едно проучване, което предполага, че ползите от гъбите за имунната система могат дори да се разпрострат до един инструмент за намаляване на риска от рак.

Как да ядем гъби за подкрепа на имунната система

Приготвянето на храна може да допринесе за това дали едно ястие – включително такова, пълно с гъби – е полезно за вашето здраве. „Най-здравословният начин да се насладите на гъби е да избягвате да ги давите в тежки сосове или да ги пържите, тъй като това може да обезсмисли много от ползите им“, обяснява д-р Крис Мор. „Съхранявайте ги в хладилник, за да не станат слузести, и ги гответе внимателно.“

Той съобщава, че лекото сотиране или печене може да запази хранителните вещества в гъбите, които засилват имунната система, и вкуса, особено с малко подправки. „Обичам да сотирам гъби с чесън и зехтин“, възторжено казва д-р Мор. „Гъбите също са прости, ароматни и перфектни като гарнитура. Те са чудесни и печени във фурна, защото силната температура им придава богат, земен вкус.“

Той също така обича да започва деня си с гъби. „Добавянето на гъби в омлети е лесен начин да обогатите закуската си с хранителни вещества, поддържащи имунитета, без да добавяте много калории“, споделя той.

Информацията в тази статия има за цел да допълни, а не да замени съветите от вашия лекар и не е предназначена да покрие всички възможни употреби, предпазни мерки, взаимодействия или нежелани ефекти. Тази информация може да не отговаря на вашето специфично здравословно състояние. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

