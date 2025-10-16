Ендокринолог: Това са най-опасните хранителни добавки, внимавайте с тях

Руският ендокринологът-гинеколог д-р Татяна Овчарова споделя за рисковете, свързани с приема на някои хранителни добавки. Тя предупреждава, че приемът на желязо, йод, витамин D, фет бърнъри и фитоестрогени без лекарско предписание може да доведе до сериозни последици, вариращи от цироза до инсулт. Лекарят разяснява какви са рисковете, свързани с приема на тези добавки и защо е необходимо той да се избягва освен ако не е предписан от лекар.

Най-опасните хранителни добавки - как влияят на тялото и за какво трябва да се внимава с тях

"В стремежа си да подобрят благосъстоянието, външния си вид и жизнеността си, все повече хора започват да приемат хранителни добавки и витамини, без да се консултират с лекар", казва специалистът.

Въпреки това, както предупреждава д-р Татяна Овчарова, ендокринолог и гинеколог, неконтролираната употреба на определени добавки може не само да не е от полза, но и да причини сериозни вреди на здравето.

Тайната за по-добра памет: Как магнезият може да спре когнитивния спад при възрастни хора

Желязо - то не е панацея за умора. Много жени отдават хроничната умора и косопада на дефицит на желязо и започват да приемат добавки с желязо самостоятелно. Според лекаря обаче желязото е лекарство, а не витамин, и употребата му трябва да бъде строго обоснована с изследвания.

Йод - опасен за латентни заболявания на щитовидната жлеза. Йодът е от съществено значение за производството на хормони на щитовидната жлеза, но приемът му без преглед може да бъде опасен.

Витамин D - натрупва се в тялото и го отрови. Въпреки популярността си, витамин D е мастноразтворим, което означава, че се натрупва в тялото. Излишъкът от витамин D причинява хиперкалцемия - рязко повишаване на нивата на калций в кръвта, водещо до камъни в бъбреците, сърдечни проблеми и тежка токсичност.

Витамините се пият само по това време на деня, за да действат

Фет бърнъри - скрита заплаха. Специалистът е особено обезпокоен от хранителните добавки с етикет „фет бърнъри“, особено тези, съдържащи ефедрин или негови аналози. Лекарят пояснява, че безопасното отслабване е възможно само чрез диета и физическа активност.

Фитоестрогени - не са „безвредни билки“. Самолечението с билки, които имат естрогеноподобни ефекти, като донг куай, червена детелина и женско биле, също е забранено. Жените често ги използват, за да „нормализират цикъла си“ или да облекчат симптомите на менопаузата. Въпреки това, при наличие на фиброми, ендометриоза, мастопатия или наследствена предразположеност към рак, такива билки могат да стимулират растежа на хормонозависими тумори.

Важно: Статията не заместват балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение, както и да замести вече назначеното лечение! Преди прием на хранителни добавки задължително се консултирайте с лекар!

7 хранителни добавки облекчават менопаузата