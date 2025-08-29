Храни, които регулират кортизола

Кортизолът се превърна в един от най-обсъжданите здравни термини през последните няколко години. Но какво е кортизол? Въпреки че е известен като хормон на стреса в тялото, този мистериозен хормон прави много повече. Първо, кортизолът помага за регулирането на кръвното налягане. Кортизолът също така помага на тялото да регулира захарта за енергия и може да помогне за намаляване на възпалението в тялото. Що се отнася до стреса, кортизолът действа като реакция на тялото към стреса. Така че, технически кортизолът не е враг, а нездравословните нива на кортизол. Различни фактори водят до дисбаланс в нивата на кортизол. Фактори като липса на подходящ сън, нездравословна диета, липса на физическа активност, хроничен стрес и др. също могат да объркат нивата на кортизол.

Както всеки друг орган, хормон или компонент в тялото, здравословните нива на кортизол са от съществено значение за правилното функциониране на организма. Диетата играе ключова роля за поддържането на здравословни нива на кортизол. Например, човек, изпитващ хроничен стрес , може да бъде привлечен от храни, богати на мазнини и захар, тъй като тези храни показват висока възнаграждаваща способност. Ключът е да промените начина си на живот и диетата си по начин, който обезкуражава нездравословните хранителни навици и влияе положително на нивата на кортизол. За щастие, е доказано, че промените в диетата регулират нивата на кортизол.

Разнообразна група храни може да помогне за регулиране на нивата на кортизол. Храни, богати на омега-3 мастни киселини, магнезий и др., могат да бъдат полезни. Спазването на балансирана диета, която ви осигурява плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни и постни протеини, може да бъде полезно. Ето защо много проучвания насърчават вегетариански диети, като например средиземноморската диета, за хора с високи нива на кортизол . В тази статия споделяме списък с храни, които можете да консумирате често в ежедневната си диета, за да регулирате естествено нивата на кортизол.

Храни, които могат да помогнат за регулиране на нивата на кортизол

1. Ферментирали храни

Ферментиралите храни като комбуча, кимчи и др. са полезни за хора с високи нива на стрес. Поддържането на здравословна екосистема от микробиом в червата е чудесен начин за регулиране на нивата на кортизол, тъй като здравето на червата и психичното здраве вървят ръка за ръка. Всъщност, малко проучване показа, че хората, които приемат пребиотични добавки, са имали намаление на нивата на кортизол.

2. Авокадо

Както беше обсъдено по-рано, магнезият и омега-3 мастните киселини могат да помогнат за регулиране на нивата на кортизол. Те са богати и на различни витамини (като витамини от група В, витамин Е и С), всички от които могат да балансират многобройните негативни странични ефекти на кортизола. Ненаситените мазнини, открити в авокадото, също могат да ви предпазят от увреждане на нервните клетки, което може да бъде причинено от кортизол.

3. Кръстоцветни зеленчуци

Кръстоцветните зеленчуци често са богати на фибри. Тези храни са пребиотици, които помагат за подхранването на здравословните бактерии в червата. Включването на кръстоцветни зеленчуци като броколи, листни зеленчуци и др. може да бъде бърз и лесен начин за регулиране на нивата на кортизол. Пригответе си бърза салата за всяко хранене с тези зеленчуци!

4. Кисело мляко

Подобно на други ферментирали храни, киселото мляко е чудесно за по-добро здраве на червата. То помага за подхранването на добрите бактерии в червата, което в крайна сметка помага за регулиране на нивата на кортизол. Лошият чревен микробиом може да предизвика тревожност и други проблеми с психичното здраве, които могат да повишат нивата на кортизол. Добавете го към диетата си като райта или го консумирайте сутрин с плодове и ядки за балансирана закуска.

5. Тъмен шоколад

Проучване показва, че консумацията на тъмен шоколад в умерени количества помага за намаляване на нивата на кортизол и подобрява цялостното настроение на хората. Тъмният шоколад е богат на флавоноиди, антиоксидант, който може да осигури невропротективни ефекти. За да увеличите максимално ползите, не забравяйте да изберете тъмен шоколад без захар и със 70% какао.

6. Ядки и семена

Подобно на авокадото, ядките и семената са чудесен източник на магнезий и омега-3 мастни киселини. И двата компонента са пряко свързани с намаляването на стреса, успокояването на нервната система и борбата с възпаленията, като всичко това може да ви помогне успешно да регулирате нивата на кортизол.