Остър коронарен синдром и инфаркт: Говори проф. Миланова, началник на клиниката по кардиология в "Пирогов"

27 август 2025, 14:05 часа 0 коментара
Кои са най-честите симптоми на остър коронарен синдром (състояния, при което внезапно се намалява притокът на кръв към сърцето, включително инфаркти)? На първо място е болка в гърдите. Това казва проф. Мария Миланова, началник на клиниката по кардиология в "Пирогов". Тя има дългогодишен опит в лечението на сърдечно-съдови заболявания, над 100 научни публикации.

"Първата среща с лекаря трябва да включва ЕКГ – електрокардиограма, която е основата в диагностиката. Тя трябва да бъде направена до 10-тата минута от началото на болката", уточнява специалистът.

Проф. Миланова разкрива, че колкото по-навреме почне лечение при такова състояние, толкова по-голям е шансът за успешен изход. "В кардиологията съществува правилото "времето е мускул". Оптималното време от постъпването на пациента до извършването на интервенцията е 60–120 минути – т.нар. врата–балон", уточнява тя в интервю за екипа на Столичната лекарска колегия.

"Теоретично пациентът би могъл в рамките на час да достигне до болница с ангиографска зала. На практика обаче, много от болните закъсняват – търсят лекарска помощ след часове или дни от появата на симптомите. Така, когато дойдат при нас, лечението е много по-трудно, рискът е по-висок, а смъртността – значително по-голяма. При инфаркт настъпва тромбоза и запушване на един от кръвоносните съдове, които хранят сърцето. Ако не бъде извършена навременна интервенция за отпушване на съда, загиват мускулни клетки и остават трайни увреждания – ниска сърдечна функция, ритъмно-проводни нарушения, сърдечна недостатъчност", казва проф. Миланова. Тя добавя, че пациенти с остър коронарен синдром трябва да бъдат транспортирани със специализиран транспорт, с линейки, а не да идват със собствен транспорт, защото това е опасно.

