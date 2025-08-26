Как влияят крушите на кръвната захар и полезни ли са за хора с диабет

По ирония на съдбата, не всяка круша е с „крушовидна форма“. Един сорт, азиатските круши, всъщност е с форма на ябълка. Но независимо от формата им, всички круши са богати на хранителни вещества, борещи се с болести.

„Крушите са толкова здравословни и повечето хора ги понасят много добре“, казва регистрираният диетолог Бет Червони, регистриран диетолог, диетолог. „Те са чудесни за храносмилането и имат други впечатляващи ползи за здравето. Те са перфектна закуска, ако ви се яде нещо сладко.“

Крушите са членове на семейство Розоцветни , заедно с ябълки , кайсии, череши , праскови и няколко други плодове. Крушите могат да се различават по текстура, цвят, хрупкавост, сочност и сладост.

Ползи за здравето от крушите

Крушите полезни ли са за вас? Абсолютно. Крушите са чудесен източник на антиоксиданти , фибри, калий и витамин C. Но те не са само пълни с хранителни вещества - те могат да намалят и риска от някои заболявания. Ето пет начина, по които крушите подобряват здравето ви.

1. Хранителен източник на витамини и минерали

Както повечето плодове, крушите са източник на добри хранителни вещества. Една средна круша съдържа приблизително:

102 калории

27 грама въглехидрати

0 грама холестерол

0,2 грама мазнини

6 грама фибри

0,6 грама протеин

1 милиграм натрий

17 грама захар

Средно голяма круша ви дава също:

8 милиграма витамин C (9% от дневната стойност или DV).

8 микрограма витамин К (7% от дневната доза).

0,05 милиграма витамин B6 (5% от дневната доза).

206 милиграма калий (4% от дневната доза).

2. Помага за контролиране на кръвната захар

Никой не се радва на ужасния срив, който се случва, след като сладките храни скочат нивата на кръвната захар. Постоянната кръвна захар означава постоянен приток на енергия, което е по-здравословно за тялото ви. Контролът на кръвната захар е още по-важен, ако имате диабет .

Червони казва, че крушите могат да помогнат за стабилизиране на кръвната захар и дори да намалят риска от диабет тип 2. Как? Фибри , за начало. Една средна круша предлага почти една четвърт от фибрите, от които се нуждаете за един ден. Фибрите помагат за поддържане на по-стабилна кръвна захар, като забавят усвояването на захар от тялото ви.

Крушите съдържат и антоцианин , антиоксидант. Наблюдателно проучване предполага връзка между консумацията на храни, богати на антоцианин, и по-ниския риск от диабет тип 2.

Друго проучване показа, че консумацията на круши може значително да намали шансовете ви за развитие на диабет тип 2. За всяка порция круши, изядена седмично, изследователите са установили 3% по-нисък риск от диабет тип 2

Освен това, крушите са храна с нисък гликемичен индекс , което означава, че няма да повишат кръвната ви захар, както сладките храни, а някои плодове могат

3. Облекчава запека и подобрява храносмилателното здраве

Фибрите добавят обем и омекотяват изпражненията ви, което помага на нещата да се движат по-добре в червата. Много храни съдържат фибри, но крушите са особено отличен източник.

Една круша съдържа 6 грама фибри (повече от 20% от дневната нужда на възрастен). А пектинът, вид фибри в крушите, има някои специфични ползи. Пектинът е разтворима фибри, за която е известно, че помага за:

Запек: В проучване на 80 души със запек, пектинът значително е подобрил движението на храната през храносмилателната им система и е намалил симптомите.

Чревен микробиом: Пектинът насърчава растежа на добри бактерии в дебелото черво, според преглед на няколко проучвания , помагайки на вашия микробиом да остане здрав.

За да се възползвате от влакнестите свойства на крушите, не пропускайте кората. „Кората на крушата съдържа значително количество от общото съдържание на фибри в плода“, отбелязва Червони.

4. Намалява възпалението

Възпалението възниква, когато имунната ви система се опитва да ви предпази от нещо - инфекция, токсин или някакъв друг нарушител. Някои временни възпаления всъщност са здравословен отговор на тези неща. Но когато възпалението се задържи, то може да допринесе за заболявания като Алцхаймер, астма , рак и диабет тип 2.

Антиоксидантите са хранителни вещества, които могат да предотвратят някои от уврежданията на клетките, водещи до възпаление. Крушите са богати на мощни видове антиоксиданти, наречени флавоноиди .

Изследванията показват, че флавоноидите могат да намалят възпалението и да намалят риска от:

Рак

Сърдечно заболяване

Инфекции от бактерии, гъбички и вируси

Болест на Алцхаймер , деменция и болест на Паркинсон

Инсулт

Диабет тип 2 и увреждането на нервите, което може да причини

5. Подпомага здравето на сърцето

Крушите са отлична част от здравословната за сърцето диета. Хранителните вещества в крушите, които могат да бъдат полезни за сърцето ви, включват:

Антоцианини , антиоксидант и пигмент, който придава на някои круши червения им цвят. Според преглед на 44 проучвания , антоцианините могат да предпазват от коронарна артериална болест .

Фибри , които могат да играят роля за понижаване на холестерола , според мета-анализ на 15 клинични проучвания . Високият холестерол може да увеличи риска от сърдечни заболявания.

Калий , известен с това, че помага за намаляване на високото кръвно налягане - друг рисков фактор за сърдечни заболявания.

Освен това, проучване , изследващо ефектите от консумацията на плодове и зеленчуци, показва, че консумацията на круши намалява риска от инсулт. А едно голямо клинично проучване показа връзка между консумацията на круши и по-ниския риск от смърт от сърдечни заболявания.