Защо смяната на температурите влияе на здравето ни?

В много случаи не осъзнаваме как това, което се случва навън, ни влияе вътрешно. Околната среда обаче има силно влияние върху това как се чувстваме, как се отнасяме към другите или как се възприемаме. Ето защо промяната в температурите може да окаже значително влияние върху съзнанието ни. Разбирането как работи това и какви са последствията за нас може да ни помогне да се справим с тези сезонни промени и с това, което те предизвикват вътрешно.

Топлината и нейното голямо вътрешно въздействие

Снимка: iStock

Въпреки че много хора очакват с нетърпение пристигането на лятото, топлината обикновено засяга по-силно и по различни начини тези, които страдат от нея. Топлината може да повиши нивата на кортизол и серотонин. Това може да доведе до по-високи нива на тревожност, раздразнителност и общо неразположение, което кара тялото да реагира, сякаш е изправено пред реална заплаха. Освен това високите температури могат да причинят по-лесно дехидратиране на тялото, което затруднява нормалното функциониране на тялото и мозъка и оказва негативно влияние върху настроението и концентрацията.

Още: Какви са идеалните нива на HDL и LDL холестерол

През нощта топлината може да бъде много вредна и да попречи на оптималния и адекватен сън. Това ще се отрази на паметта, концентрацията и ще увеличи тревожността и тъгата, както и ще попречи на тялото да се възстанови и регенерира правилно. Когато температурата е висока, мозъкът трябва да работи по-усилено, за да регулира телесната температура и други функции. Това създава допълнителна тежест, която може да доведе до объркване и проблеми при вземането на решения.

Студът може да повлияе на психическото състояние

Снимка: iStock

Докато топлината ни засяга физически, което оказва влияние върху реакцията на органите и тялото ни към тези високи температури, студът може да повлияе директно на ума и настроението ни, според ISGlobal. Студеното време, което обикновено е съпроводено с повече или по-малко неблагоприятни метеорологични условия, може да предизвика общ дискомфорт. Настроението се влияе и емоционалното благосъстояние може да стане много по-негативно, отколкото когато температурите са по-топли или по-меки. Освен това, то може да повлияе и на физическото състояние на човека, като се появяват изтръпване, сухота, мускулни болки и други патологии, които могат да подкопаят настроението на тези, които страдат от тях.

Още: Пиете ли вода с лимон всяка сутрин? Ето какво се случва с тялото ви

Въпреки това, трябва да се подчертае, че освен преките ефекти, които температурите имат върху настроението, климатичната криза може да предизвика стрес, тревожност или прекомерна загриженост у тези, които я възприемат като екстремен реален риск днес. Това се нарича еко-тревожност и може да повлияе на психичното здраве на индивида, пише "Marca".

Още: Тревога: Континентите се засушават с безпрецедентна скорост