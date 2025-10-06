Как да разпознаем дефицита на йод в организма?

Дефицитът на йод е първата стъпка към хипотиреоидизъм. Недостигът на този минерал може да се прояви като склонност към покачване на тегло, подуване, умора и липса на енергия. Руският диетолог д-р Елена Суханова изброи кои са най-честите признаци на йоден дефицит.

Симптомите на йоден дефицит

"Трудността при диагностицирането е, че изследванията ще разкрият дефицит само в най-напредналите стадии. Щитовидната жлеза, която се нуждае от йод като от въздух, ще се бори до последно. Затова в този случай се фокусираме не толкова върху резултатите от изследванията, колкото върху симптомите", казва експертът.

"Йодният дефицит се проявява в повишени нива на холестерол, артериална хипертония, нисък ръст, скелетни деформации (при деца), намалена плодовитост, умствена изостаналост, нарушения на паметта, забавена умствена обработка и менструални нарушения", допълва още лекарят.

Съществува и връзка между йодния дефицит и трудностите със зачеването. Износването на здраво бебе до термин и раждането на такова също е предизвикателство, ако имате йоден дефицит.

"Популярният тест с йодна мрежа върху тялото не предоставя обективни резултати относно йодния дефицит. Резултатите се влияят от качеството на кожата, активността на потене и други фактори. Но ако нарисуваното йодно петно ​​изчезне напълно в рамките на 24 часа, е много вероятно да съществува йоден дефицит", казва още д-р Суханова.

Йодният дефицит може да се разпознае по следните симптоми: алергии, замъглено съзнание, постоянна умора, суха кожа, кисти и възли, проблеми с щитовидната жлеза и яйчниците, нередовна менструация, безплодие, наддаване на тегло, болка в гърдите, инфекции на венците и псориазис.

Йодният дефицит може да се прояви и чрез проблеми с кръвното налягане, генитален херпес, загуба на слуха, простатит, запек и много други проблеми. Без достатъчно йод, цялото тяло е в увредено състояние.

„Хормоналните дисбаланси, които се появяват при жените поради йоден дефицит и заболявания на щитовидната жлеза, водят до развитие на мастопатия. Йодът се намира в различни тъкани, но предимно в тъканта на гърдата. Концентрацията на йод в гърдата е дори по-висока, отколкото в щитовидната жлеза“, казва специалистът.

Йодният дефицит при жените има по-сериозни последици, тъй като засяга бъдещите поколения. Йодният дефицит при бременни и кърмещи майки причинява редица патологии при плода и бебето, включително мозъчно увреждане, когнитивни нарушения.

Признаци за недостиг на йод в организма

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!