Как да се справим с мигрената - съвети на невролог

Отказът от шоколад и различните видове сирена и кашкавал могат да помогнат за овладяването на пристъпи на мигрена . Това е мнението на проф. Шай Датта, директор на отделението по когнитивна неврология в болницата към университета в Ню Йорк, съобщи Eat This Not That! (ETNT).