6 признака, които показват изключително ниски нива на магнезий в организма

Магнезият е минерал, който помага на тялото да прави много неща, включително да движи мускулите, да работи нервите, да произвежда енергия и да поддържа костите здрави. Много хора може да не получават достатъчно магнезий, дори с хранителни източници като ядки, семена, листни зеленчуци и пълнозърнести храни. Ниският магнезий, медицински наричан хипомагнезиемия, може да има няколко последствия.

Чести мускулни крампи и спазми

Ако получавате мускулни крампи, потрепвания или спазми често, това може да означава, че нямате достатъчно магнезий. Магнезият помага на мускулите да се отпуснат след свиване. Когато нивата са ниски, мускулите могат да се свиват неконтролируемо, което може да причини болка и да ги направи сковани.

Винаги се чувствам уморен и слаб

Ако все още се чувствате уморени след достатъчно сън, може да не получавате достатъчно магнезий. Този минерал е много важен за разграждането на храната и производството на енергия. Ако не получавате достатъчно магнезий, тялото ви трудно произвежда енергия, което ви кара да се чувствате слаби и уморени.

Нередовен сърдечен ритъм

Магнезият е важен за поддържането на стабилен сърдечен ритъм. Ако нивата му станат твърде ниски, това може да доведе до твърде бърз или неравномерен пулс. В много тежки случаи това може дори да увеличи риска от сърдечни проблеми. Ако имате болка в гърдите или неравномерен пулс, който не можете да обясните, трябва да проверите нивата на магнезий.

Промени в настроението

Ако не приемате достатъчно магнезий, може да е трудно за мозъка ви да работи и да поддържа настроението ви стабилно. Може да се чувствате ядосани и дори тъжни. Това се случва, защото магнезият помага за контролиране на нервните импулси. Тези мозъчни химикали влияят на това как се чувстваме и как се справяме със стреса.

Проблеми със съня

Може да не получавате достатъчно магнезий, ако имате проблеми със заспиването или се събуждате често през нощта. Магнезият помага за производството на мелатонин, хормонът, който контролира съня. Той също така помага на тялото и ума да се отпуснат, което ви позволява да спите дълбоко

Друг признак, че нивата на магнезий са ниски, е изтръпване, мравучкане или усещане за мравучкане в ръцете, краката или лицето. Това се случва, защото нервите се нуждаят от магнезий, за да изпращат сигнали правилно. Нервната комуникация се нарушава без него.

Липсата на магнезий може да има последици както за тялото, така и за ума ви, но те често са трудни за забелязване. Ако често имате тези симптоми, трябва да посетите лекар и да се изследвате. Консумацията на храни с високо съдържание на магнезий, като бадеми, спанак, тиквени семки, банани и пълнозърнести храни, може да помогне за възстановяване на баланса на тялото ви.