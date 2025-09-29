Как можем по естествен път да регулираме хормонът на стреса

Стресът е неизбежна част от много дейности. Когато е краткотраен, например поради физическо натоварване, обикновено не представлява сериозен проблем. Но когато е постоянен, поради семейни или бизнес проблеми, той почти може да завладее живота ни

Лекарите казват, че в такова състояние, когато стресът нарушава съня ни и продължава 24 часа в денонощието, се наблюдава повишаване на нивото на хормона кортизол. Той ни събужда сутрин и ни подготвя за работния ден, но е известен още като „хормон на стреса“. Кортизолът осигурява реакцията на организма към стресови ситуации и ако се повишава в дългосрочен план, това може да повлияе негативно на физическото и психическото здраве.

Какво е кортизол?

Въпреки че е известен като „хормон на стреса“, кортизолът има много важни функции. Той контролира кръвното налягане и нивата на захарта, участва в имунния отговор, управлява възпаленията и помага на тялото да реагира на стрес чрез механизма „борба или бягство“.

„Кортизолът е хормон, произвеждан от надбъбречните жлези, разположени върху бъбреците. Те са част от хипоталамо-хипофизно-надбъбречната ос, която регулира метаболизма, растежа и размножаването“, обяснява д-р Лина Шахла, ендокринолог.

Защо нивата на кортизол се повишават?

„Кортизолът има естествен дневен ритъм (циркаден ритъм). Той е най-висок сутрин и постепенно намалява през целия ден, като най-ниските стойности са вечер“, казва д-р Шахла. Този ритъм ни помага да започнем деня и подготвя тялото за сън.

Но ако нивото е високо през нощта, това може да е признак за здравословен проблем – състояние, наречено хиперкортизолизъм. Причините могат да включват хроничен стрес, прекомерна употреба на стероиди или синдром на Кушинг.

Фактори, които повишават кортизола

Синдром на Кушинг (тумор на хипофизната жлеза, надбъбречните жлези или други органи)

Психологически или физически стрес

Интензивни упражнения (временно повишават кортизола)

Липса или лошо качество на съня

Възпалителни заболявания, автоимунни заболявания, хронични инфекции

Употреба на кортикостероиди (напр. преднизн)

Прекомерна консумация на алкохол и кофеин

Как високият кортизол влияе на тялото?

Хронично повишените нива могат да причинят:

затлъстяване, особено около корема,

високо налягане,

диабет,

остеопороза,

сърдечно заболяване,

проблеми с паметта и концентрацията,

безсъние,

промени в настроението, нервност,

умора и мускулна слабост,

отслабен имунитет,

нередовна менструация,

ниско либидо.

Как да намалим нивата на кортизол?

Ако подозираме, че кортизолът е повишен, е необходим медицински преглед. Той се измерва чрез кръв, слюнка или урина.

Естествени начини за намаляване:

техники за релаксация (дълбоко дишане, медитация, йога, прогресивна мускулна релаксация),

редовна физическа активност (поне 30 минути на ден),

качествен сън (лягане по едно и също време всеки ден),

здравословна диета (пълнозърнести храни, плодове, зеленчуци, омега-3 мазнини, постни протеини),

избягване на преработени и сладки храни,

подкрепа от семейството и приятелите, време за хобита.

Необходими ли са лекарства?

В повечето случаи естествените методи са достатъчни. При сериозни състояния, като синдрома на Кушинг, обаче се използват медикаменти:

блокери на стероидни рецептори (мифепристон),

инхибитори на ензими, които произвеждат кортизол (кетоконазол, осилодростат, метиропон, левокетоконазол),

лекарства, които инхибират адренокортикотропния хормон (пазиреотид).

„Винаги използвайте най-ниската възможна доза стероиди за най-кратко време и само след консултация с лекар“, предупреждава д-р Шахла.

Дългосрочните високи нива на кортизол могат сериозно да повлияят на здравето ви. С малки промени, по-добро управление на стреса, качествен сън, редовна физическа активност и здравословна диета, повечето хора могат значително да подобрят физическото и психическото си здраве.