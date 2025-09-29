Холестеролът не прескача поколенията

LDL холестеролът в повечето случаи не показва никакви симптоми, външният вид на някой, който е здрав или във форма, може да бъде подвеждащ.

Освен това, цялото семейство може да има високи нива на LDL холестерол, без никакви симптоми, и никой да не го осъзнава. Тъй като LDL холестеролът в повечето случаи не показва никакви симптоми, външният вид на някой, който е здрав или във форма, може да бъде подвеждащ. Младите членове на семейството, които по принцип могат да се считат за здрави от хронични заболявания, не са изключение.

Какви са причините?

Генетични фактори като фамилна хиперхолестеролемия (ФХ) могат да причинят опасно високи нива на LDL от детството, независимо от диетата или начина на живот. Холестеролът и сърдечният риск не се предават през поколенията; ФХ е автозомно доминантна черта и всяко дете на засегнат родител има 50 процента шанс да я наследи. Наследственият висок холестерол (особено ФХ) се предава в семействата поради генетични мутации.

Проучване в The Lancet Diabetes & Endocrinology, подкрепено от Индийския съвет за медицински изследвания (ICMR), установи, че 81,2% от хората в Индия имат анормални нива на холестерол. Всеки, чийто родител, брат или сестра или баба или дядо са прекарали ранни инфаркти или висок LDL, трябва да бъде особено бдителен.

Ранният скрининг може да разкрие наследствени рискове и да позволи своевременно лечение на всички засегнати роднини. Рутинният скрининг за холестерол позволява на здравните специалисти да следят липидните профили и да адаптират плановете за лечение.

„LDL холестеролът) играе основна роля в развитието на атеросклероза (натрупване на плаки в жизненоважни артерии на тялото). Нивата на LDL в кръвта са предимно генетично определени и само незначителен принос идва от диетата и режима на упражнения. Има приети целеви нива на LDL за всеки индивид според неговия рисков клас. LDL холестеролът започва да се натрупва в артериите, създавайки запушвания и ограничавайки кръвния поток, включително коронарните и мозъчните артерии“, каза д-р Ананд Кумар В, старши консултант и HOD кардиология, болница VPS Lakeshore, Кочи.

По-тревожният аспект на високия LDL холестерол е, че той не показва симптоми, докато не се случи усложнение като инфаркт или инсулт. Когато се появят каквито и да е индикации, може да е твърде късно за успешно лечение. Колкото по-дълго тялото е изложено на висок LDL холестерол, толкова по-висока е честотата на сърдечно-съдови инциденти.

Насоките на Кардиологичното дружество на Индия (CSI) подчертават управлението на липидите като приоритет, позиционирайки намаляването на LDL холестерола като основен стълб в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания.

„В днешния забързан начин на живот стресът, липсата на сън, тютюнопушенето и лошите хранителни навици са основни фактори за висок LDL холестерол. Дори хора, които не са с наднормено тегло или затлъстяване, могат да имат проблеми с холестерола поради генетика или съпътстващи заболявания като диабет и хипотиреоидизъм. Тревожният факт е, че 40-50 процента от пациентите не знаят, че са изложени на риск, докато не се случи събитие като инфаркт или инсулт. Ранното откриване е най-добрата защита. Около 65 процента от нашия холестерол зависи от нашите гени, а 35 процента могат да бъдат променени с контрол на диетата. Дори слаби и слаби пациенти, които имат гените, които ги предразполагат към хиперлипидемия, могат да имат много високи нива на холестерол. Така че човек трябва да се изследва, ако има фамилна анамнеза за преждевременно сърдечно заболяване“, каза д-р Сандийп Чопра, директор кардиология в болница Fortis, Лудхиана.

Симптомите, ако се появят, включват болка в гърдите, задух или крампи на краката по време на натоварване, но дотогава увреждането вече е значително. Повечето хора не са наясно с нивата си на LDL холестерол или не знаят желаните нива. Пациентите може да свързват добрия начин на живот с подходящи нива на холестерол, но високият холестерол не е свързан само с лош начин на живот, но по-често е генетично обусловен и наследствен, и дори привидно здрави хора могат да имат висок LDL холестерол.

„Важно е нивата да се проверяват, започвайки от 18-годишна възраст, но това трябва да се прави дори на 2-годишна възраст, ако и двамата родители имат много високи липиди (фамилна хиперхолестеролемия) или вече имат установено сърдечно заболяване. Наред със здравословния начин на живот е важно да се потърси терапия, ако само здравословният начин на живот не доведе до желаното ниво в рамките на 3 до 6 месеца. Проучванията показват, че сърдечните инциденти се намаляват с 30-50 процента чрез прием на лекарства от групата статини за постигане на целевите нива на LDL“, обяснява д-р Милан Чаг, интервенционален кардиолог и кардиолог по сърдечна трансплантация, липидолог и превантивен кардиолог, болница Marengo CIMS, Ахмедабад.

„Когато традиционната медицина не показва желания резултат, могат да се добавят съвременни терапии в инжекционна форма; те обикновено са показани при хора, които не могат да постигнат целевите нива на LDL, имат странични ефекти от пероралното лечение от първа линия или имат фамилна дислипидемия. „Подобно на ваксините, Inclisiran има предимството, че се прилага само с две дози годишно, за да се поддържа LDL на желаното ниво“, добави д-р Чаг.

До 90 процента от случаите, свързани с LDL, могат да бъдат избегнати чрез ефективно управление на риска, което включва рутинни проверки на холестерола, заедно с наблюдение за диабет и хипертония. След като целите бъдат постигнати, е също толкова важно да се поддържат нивата във времето. Последователността в терапията е от съществено значение и трябва да се поддържа през целия живот за поддържане на здравето и за предотвратяване на бъдещи сърдечно-съдови събития и инсулт.