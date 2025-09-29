Войната в Украйна:

Този витамин е ключов за нервната система

29 септември 2025, 12:56 часа 0 коментара
Този витамин е ключов за нервната система

Средностатистическият възрастен се нуждае от 2,4 микрограма витамин B12 на ден. Уловката обаче е, че тялото ни не може да произвежда B12 самостоятелно и той може да бъде набавен само чрез външни хранителни източници. B12 е от съществено значение за образуването на червени кръвни клетки, синтеза на ДНК и здравето на нервите. Но дефицитът на витамин B12 е реален проблем сред вегетарианците.

Още: 5 витамина, които най-често липсват на жените след 30

Дефицитът на витамин B12 може да има последици както за психичното, така и за физическото здраве. Ниските нива на B12 могат да намалят транспорта на кислород, тъй като е от съществено значение за производството на червени кръвни клетки. Дългосрочният дефицит може дори да причини необратими увреждания на нервите. Вегетарианците и веганите са особено уязвими към този дефицит. Тук споменаваме 3 важни факта за дефицита

Най-важните витамини за здрава кожа, нокти и коса

Витамин B12 се съдържа предимно в месото, яйцата, рибата и млечните продукти. Вегетарианците, които не консумират достатъчно млечни продукти, често не получават достатъчно B12 от диетата си. Този дефицит може да се развие бавно, тъй като черният дроб съхранява B12 в продължение на няколко години, което означава, че симптомите може да не се появят веднага.

Още: Дефицитът на този витамин отслабва стените на артериите

Дефицитът на витамин B12 често се проявява като слабост, умора, промени в настроението или проблеми с паметта и тези симптоми често се бъркат с резултат от нещо друго. Тихото начало е това, което затруднява ранното откриване. Много вегетарианци не осъзнават, че дефицитът им се превръща в нещо по-сериозно.

Лекар: Дефицитът на този витамин е причината за синини по тялото

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ниските нива на витамин B12 могат да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания, тъй като B12 регулира аминокиселините в организма. Освен това, ниските нива на витамин B12 могат да доведат до увреждане на нервите и изтръпване, което води до затруднена координация.

Витамин B12 е често срещан проблем при вегетарианците, но добрата новина е, че ако се открие рано, този дефицит е напълно управляем.

Включвайте обогатени храни като растителни млека и хранителна мая в ежедневните си хранения.

Още: Дефицитът на този витамин удря сърцето

Приемайте добавки с витамин B12 под формата на таблетки или спрейове, след консултация с медицински специалист.

Разпознайте ранните признаци и потърсете медицинска помощ за ранна интервенция.

Може ли пролетното слънце да ни осигури достатъчно витамин D?

Включвайте редовни кръвни изследвания за наблюдение на статуса на хомоцистеин и витамин B12.

Въпреки че вегетарианските източници на витамин B12 са ограничени, има няколко ефективни варианта, които могат да помогнат за намаляване на дефицита. Млечни продукти като мляко, кисело мляко и сирене са добри източници. Яйцата, особено жълтъкът, осигуряват B12. Млечни продукти като мляко, кисело мляко и сирене са добри източници. Ферментиралото темпе и растителната нори също са добри варианти за вегетарианци.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
нервна система витамин Б12 витамин
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес