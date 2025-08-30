Какви здравословни проблеми издават чупливите нокти

Чупливите нокти могат да бъдат признак на сериозни здравословни проблеми: Обяснени са причините и основните състояния

Чупливите нокти, често отхвърляни като козметичен проблем, могат да сигнализират за скрити здравословни проблеми. Изследвания на Харвард показват, че близо 27% от жените изпитват това състояние. Докато честото миене и агресивните химикали са чести виновници, дефицитът на желязо, хипотиреоидизмът и синдромът на Рейно също могат да допринесат за това.

Чупливите нокти могат да бъдат признак на сериозни здравословни проблеми: Обяснени са причините и основните състояния

Ноктите са съставени от кератин, същият защитен протеин, който се намира в косата и кожата, и играят важна роля в предпазването на върховете на пръстите на пръстите и краката от нараняване. Когато ноктите станат чупливи, се цепят или се лющят лесно, това често се разглежда като козметичен проблем, но понякога може да сигнализира за скрит здравословен проблем. Изследвания от Харвардското медицинско училище показват, че близо 27% от жените изпитват чупливи нокти, състояние, известно като онихошизия. Докато честото миене, агресивните химикали или лакочистителят могат да увредят ноктите, здравословни проблеми като дефицит на желязо или нарушения на щитовидната жлеза също могат да бъдат допринасящи фактори.

Още: Симптоми за дефицит на желязо, които се появяват по кожата

Защо ноктите ви продължават да се чупят: Познайте често срещаните причини

Чупливите нокти обикновено се разделят на две категории:

Сухи и чупливи нокти: Причиняват се от твърде малко влага, често поради многократно миене, сушене или стареене.

Меки и чупливи нокти: Причинени от прекалено много влага, често свързана с препарати за почистване, лакочистители или прекомерно излагане на вода.

Още: Как да си залепим изкуствени нокти без лепило?

Други често срещани причини включват чест маникюр, агресивни продукти за нокти или хранителни дефицити. В много случаи обаче чупливостта на ноктите може да е признак за по-дълбоки здравословни проблеми.

Сериозни здравословни проблеми, свързани с чупливи нокти

Дефицит на желязо

Желязото е от съществено значение за производството на здрави червени кръвни клетки, които пренасят кислород в цялото тяло. Според проучване , публикувано в NIH, ниските нива на желязо намаляват доставянето на кислород до тъканите, включително ноктите, оставяйки ги слаби, тънки и склонни към начупване. Освен това, ниските нива на желязо могат да доведат до умора, замаяност и бледа кожа, което допълнително показва необходимостта от корекция. За да проверят това, здравните специалисти често измерват феритин, който отразява количеството на складираното желязо.

Още: Не пилете ноктите си преди да прочетете това

Ако нивата на феритин са ниски, това предполага, че тялото няма достатъчно железни резерви, за да произвежда здрави червени кръвни клетки. В такива случаи лечението може да включва консумация на повече богати на желязо храни като спанак, червено месо и бобови растения или прием на железни добавки, ако е препоръчително.

Хипотиреоидизъм

Понижената функция на щитовидната жлеза забавя много процеси в тялото, включително растежа на ноктите. Хората с хипотиреоидизъм могат да забележат чупливи, набраздени нокти, заедно със симптоми като косопад, умора, запек, наддаване на тегло и лошо настроение. Лечението обикновено включва ежедневен прием на таблетки синтетични тироидни хормони, като левотироксин, които помагат за възстановяване на нормалния метаболизъм и подобряване на здравето на ноктите с течение на времето.

Синдром на Рейно

Още: Истината за ноктите: 6 мита, в които не трябва да вярвате

Това състояние пречи на нормалното кръвообращение в пръстите на ръцете и краката. Когато кръвният поток е намален, ноктите не получават достатъчно кислород и хранителни вещества, което може да ги направи чупливи, тънки или бавно растящи. Хората с това състояние могат също да забележат, че ръцете и краката им са необичайно студени или че кожата променя цвета си, често става бледа, синя или червена в отговор на температура или стрес. За да подобрят кръвообращението и да намалят тези симптоми, медицинските специалисти могат да препоръчат лекарства като блокери на калциевите канали (като амлодипин или нифедипин) или други варианти като лозартан или флуоксетин, които помагат за отпускане на кръвоносните съдове и защитават здравето на ноктите.

Средства за укрепване на чупливи нокти

Ако чупливите нокти са причинени от външни фактори, малки промени в начина на живот могат да помогнат за възстановяване на здравината им:

Хидратирайте редовно: Нанасяйте крем за ръце или масло за кожички след измиване, за да задържите хидратацията.

Още: Ноктите като огледало на здравето: Промени, които не трябва да пренебрегвате

Избягвайте агресивни химикали: Ограничете излагането на препарати и лакочистители, съдържащи ацетон.

Носете ръкавици: Защитете ноктите си, когато почиствате или миете чинии.

Изберете нежна грижа за ноктите: Избягвайте прекомерното пилене, полиране или изкуствени нокти, които отслабват естествената структура на ноктите.

Хранете се балансирано: Осигурете си достатъчно протеини, витамини (особено биотин) и минерали за здравословен растеж на ноктите.

Още: Ключови витамин за здрави нокти

За ноктите, отслабени от здравословни проблеми, лечението на първопричината, като например коригиране на дефицита на желязо или регулиране на нивата на щитовидната жлеза, е от съществено значение.

Средно ноктите на ръцете растат с около 3 милиметра на месец, докато ноктите на краката растат по-бавно. Това означава, че видимото подобрение след промени в начина на живот или медицинските промени може да отнеме няколко месеца, тъй като нови, по-здрави слоеве на ноктите постепенно заместват увредените.

Още: Най-важните витамини за здрава кожа, нокти и коса

Чупливите нокти са нещо повече от козметичен проблем; понякога те могат да служат като прозорец към цялостното ви здраве. Докато честото миене на ръцете, агресивните химикали или стареенето са често срещани причини, състояния като дефицит на желязо, хипотиреоидизъм и синдром на Рейно също могат да бъдат причина.

Витамини за цепещи се нокти

Обърнете внимание на други симптоми, които съпътстват промените в ноктите, и се консултирайте с лекар, ако е необходимо. Чрез комбиниране на добри навици за грижа за ноктите с правилната медицинска помощ, можете да възстановите здравината на ноктите и да защитите цялостното си благосъстояние.