Какво ще се случи с тялото ви, ако пиете повече от едно кафе на ден

Злоупотребата с алкохол, сладки напитки и кафе може да доведе до когнитивно увреждане на мозъка. Това заключават диетолози след мащабно изследване на големи групи американци, съобщава порталът Eat This, Not That!.

„Големите количества алкохол бързо убиват мозъчни неврони, така че редовното пиене може сериозно да го увреди", предупреждават експерти. Изключително важно е да не злоупотребявате с кафето. В малки количества кофеинът има положителен ефект върху когнитивните функции, но прекомерната му консумация води до диаметрално противоположен ефект, а повече от шест чаши от тази напитка на ден могат да причинят свиване на мозъка и развитие на деменция.

