Челси иска рекордна сума за една от големите звезди на Висшата лига

Откакто напусна Манчестър Сити за "Стамфорд Бридж" през 2023 г., Коул Палмър се превърна в ключов играч за "сините" от Лондон. Той е изиграл 110 мача с фланелката на Челси, в които има 48 гола и 29 асистенции. След като помогна на тима да спечели Лигата на конференциите и Световното клубно първенство, англичанинът се стреми към големите трофеи, като титла във Висшата лига и Шампионска лига. Въпреки че Палмър, изглежда, се чувства в Лондон, през миналата седмица се появиха новини, според които той изпитва носталгия и би искал да се върне в Манчестър.

Палмър обмисля завръщане в Манчестър, но не на "Етихад"

Според информация на The Guardian, Палмър изпитва носталгия по дома и обмисля завръщане в Манчестър през лятото на 2026 г., като вероятната му дестинация е Манчестър Юнайтед, а не бившият му клуб Сити. Междувременно The Sun предполага, че 23-годишният футболист не се наслаждава на живота на юг и му липсват приятелите от Манчестър. Допълнително напрежение към тази информация допринесе фактът, че новият треньор на "сините" Лиъм Розениор го остави извън игра в един от последните мачове на тима. На фона на слуховете, че Палмър иска да напусне Челси, пазарната му стойност бе разкрита.

Наскоро Football Observatory CIES посочи, че 23-годишният Палмър струва около 115,8 милиона паунда. Междувременно Transfermarkt заяви, че пазарната стойност на Палмър е около 120 милиона евро. Всъщност, ако Челси реши да се раздели с Палмър, със сигурност ще се опита да получи много по-висока сума от посочените по-горе цифри. Това би го направил един от най-скъпите футболисти заедно с Антоан Гризман, Жоао Феликс, Фелипе Коутиньо, Усман Дембеле, Енцо Фернандес, Флориан Вирц и Александър Исак.

Какво каза треньорът на Челси за бъдещето на Коул Палмър?

В изявление преди мача срещу Кристъл Палас през уикенда, мениджърът на Челси Лиъм Розениор бе попитан за Палмър. Той каза: "Имах много разговори с Коул и той изглежда много щастлив да е тук, наистина е щастлив да е тук. Той е важна част от нашите дългосрочни планове. Той е изключителен играч. Всеки играч преминава през трудни моменти в кариерата си по отношение на контузиите. Това не е отражение на неговото качество."

Розениор добави: "Моята работа, работата на клуба, е да осигурим на Палмър място, където той да може да се представя постоянно на нивото, което иска. Имаше разочарование в мача с Брентфорд, не защото той не беше щастлив, а защото изпитваше болка и не можеше да се представи на нивото, което искаше. Той е страхотно момче, но трябва да се погрижим за него по правилния начин. Ето защо не го включих в последния мач. Ротирах състава и ще продължа да го правя. Искам да съм сигурен, че играчите ще преминат през този период с победи и в пълно здраве, а Коул е един от тези играчи."

