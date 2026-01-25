Любопитно:

Остава тежко състоянието на децата, пострадали при пожар

Остава тежко състоянието на двете деца, пострадали при пожара в жилищна кооперация на ул. "Опълченска" в София, който стана в нощта на 24 януари. Те бяха настанени в детската реанимация на "Пирогов". Децата са в съзнание, предаде bTV. При пожара пострада още едно дете, което е било прегледано и освободено, защото състоянието му не е налагало хоспитализация.Двама възрастни също са сериозно обгазени. 47-годишният баща и 71-годишната жена са настанени във ВМА. При пожара загина 41-годишна жена.

Как се стигна до пожара?

Снимка: БГНЕС

Жилищна кооперация пламва в малките часове на нощта, а огънят бързо стига до последните апартаменти. Хората там остават блокирани в продължение на часове. На място се отзовават 7 линейки и 4 пожарни, а полицията отцепва района.

Всичко във входа е опожарено, а пламъците тръгват от апартамент, в който живеят мъж и неговата майка. "Синът е невменяем, майката - не знам до колко е безпомощна. Разбрах, че те просто, като се е случил пожарът, са излезли, без да предупредят другите", разказва жител на кооперацията.

Мъжът е задържан. По информация на bTV той вече е настанен в психиатричната болница в Курило. Образувано е досъдебно производство.

Миналата седмица майка и двете й дъщери загинаха при аналогичен пожар също в столицата. Според пожарникари двата случая са абсолютно идентични, тъй като жертвите допускат една и съща грешка, и се задушават при опит да се евакуират.

Само за януари пожарите в страната са 2800, с 500 повече в сравнение с миналата година.

Антон Иванов
