Лекар: Този симптом на висок холестерол се появява по време на покой

Симптом на висок холестерол, който се появява по време на почивка

Въпреки че високият холестерол често няма предупредителни признаци, един симптом може да се появи в крака, докато човек почива. Ето кой е този симптом, кога и как се проявява.

Високият холестерол често се нарича „тих убиец“, защото се натрупва незабелязано. Въпреки това, някои симптоми все пак могат да се появят, когато мастното вещество се натрупа в артериите. В значителен излишък холестеролът може да допринесе за образуването на плаки вътре в артериите, които започват да се стесняват, ограничавайки кръвния поток. Когато кръвоносните артерии се запушат с холестерол, краката могат да страдат, коментира руският лекар д-р Тамара Илинская.

Според експерта, ограниченият кръвен поток към краката понякога може да доведе до състояние, известно като критична исхемия на крайниците. То може да се „прояви“ с болезнени симптоми, докато почивате.

„Един от признаците на критична исхемия на крайниците е силна, пареща болка в краката и стъпалата, която може да се усети дори докато сте в покой“, отбеляза д-р Илинская.

В допълнение към болката по време на покой, тази патология може да причини и други симптоми, които променят състоянието на крайниците.

Кожата става бледа, блестяща, гладка и суха. Незарастващи язви се появяват по стъпалата и пищялите. Наблюдава се загуба на мускулна маса в краката.

Кожата на пръстите на краката или долните крайници става студена и изтръпнала, зачервява се, след това почернява, започва да се подува, отделя гной, причинявайки силна болка.

Всички горепосочени симптоми са много сериозна причина да се обърнете към лекар. Критичната исхемия на крайниците изисква незабавно лечение, а в някои случаи може да се наложи ампутация.

Още симптоми на висок холестерол

Съществуват обаче редица признаци, които могат да показват висок холестерол в кръвта:

Болка в краката при ходене, която може да е признак на стесняване на артериите поради холестеролни отлагания.

Холестеролните отлагания под кожата, особено около очите, могат да се появят като жълти петна.

Болка в гърдите или задух като симптоми на сърдечни проблеми, свързани с висок холестерол.

Нестабилно кръвно налягане, хронична умора, подуване на лицето, повишено изпотяване, сънливост, апатия и раздразнителност също могат да бъдат свързани с това състояние.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на симптоми задължително се консултирайте с лекар!

