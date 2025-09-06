Най-добрият пречистител на кръвта: Храни, които „топят“ холестерола

Нивата на холестерола показват колко холестерол циркулира в кръвта ви. HDL („добрият“ холестерол) е единственото число, което искате да имате високо (в идеалния случай над 60). LDL („лошият“ холестерол) трябва да е под 100. Общият ви холестерол трябва да е под 200. Говорете с вашия лекар какво означават резултатите ви за вас и как да контролирате холестерола си.

Защо са важни стойностите на холестерола?

Нивата на холестерола са важни, защото ви помагат да разберете риска от сърдечни заболявания . Холестеролът е вид липид (мазнина), който помага на тялото ви да изпълнява много важни функции. Но твърде много холестерол в кръвта ви е вреден. Той може да навлезе в стената на артерията ви , да увреди нейната цялост и да доведе до образуване на атеросклеротична плака (втвърдени отлагания).

Още: Вместо сандвич: Тази закуска с две съставки сваля холестерола

Този процес на натрупване на плака се нарича атеросклероза . Той може да доведе до сериозни проблеми като:

Коронарна артериална болест: Блокиран кръвен поток към сърцето .

Периферна артериална болест: Блокиран кръвен поток към краката и ръцете.

Болест на каротидната артерия: Блокиран кръвен поток към мозъка .

Още: Лекар: Ефективни ли са ябълките за сваляне на холестерола?

Холестеролът преминава безшумно през кръвта ви. И безшумно се превръща в плака . Натрупването на плака е като някой, който ходи на пръсти по килим. Може да не видите или забележите присъствието ѝ дълго време. Може да нямате симптоми, докато не получите инфаркт или инсулт. В този момент плаката е като високи токчета върху дървен под. И вече е причинила сериозни щети на тялото ви.

Можете да живеете в продължение на много години с висок холестерол и дори да не го осъзнавате. Ето защо е важно редовно да проверявате нивата си на холестерол. Ако нивата ви на холестерол са твърде високи ( хиперлипидемия ), това е червен флаг за вас и вашия лекар.

Много хора имат висок холестерол, който е основен рисков фактор за сърдечни заболявания. Но не сте ограничени до нивата на холестерола, които имате. Възможно е да ги промените. Ранното откриване на високия холестерол ви дава шанс да направите промени и да постигнете добри стойности на холестерола.

Консумацията само на 100 грама гъби на ден в продължение на само една седмица намалява холестерола с 12 процента, показва научно проучване.

Още: Може ли пропускането на закуска да повиши кръвното ви налягане?

В същото време, групата от участници, които са консумирали около 60 грама масло на ден през същия период, са увеличили холестерола си с цели 14 процента. Контролната група, която е консумирала същото количество масло в комбинация със 100 грама гъби, е намалила холестерола си с четири процента.

Въз основа на тези резултати е установено, че гъбите са перфектен пречистител на кръвта.

Диетолозите ги наричат ​​„горско месо“, защото освен приятния си вкус и аромат, те притежават изключителна биологична стойност. Те имат почти същото качество като животинското месо, съдържащо до 91 процента вода и голям брой минерални съставки, особено калий, и малко по-малко калций, фосфор, желязо и магнезий. Освен това са богати на фибри и съдържат витамини B2, D и C.

Още: Истината за яйцата и холестерола

Въпреки това, те са биологично особено ценни заради съдържанието си на протеини и най-вече заради важните аминокиселини. Интересното е, че пресните гъби съдържат два процента протеини, а сушените гъби съдържат 22 процента.