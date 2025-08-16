Лесно, ефикасно - Как да понижим високото кръвно ултра бързо

Близкото до високата граница кръвно налягане не непременно прави видими симптомите си. И нерядко си нямаме идея, че сме поставени на изпитание от него. Сред нас има хора, които усещат силна реакция към повишените му стойности и стават жертви на много кофти усещания. Но е документирано, че преобладаващата част могат да не проумеят години наред, че страдат от него. Докторите задължително ни убеждават да го проследяваме внимателно, но в действителността по принцип не се получава по този начин - щом се чувстваш във форма, не ти идва на ума, че си развил проблем със високото кръвно.

Да си с високо кръвно обаче рядко е присъда доживот.Повечето причини за повишено кръвно налягане идват от ситуации, които всеки забелязва в начина си на живот. Влошаващите състоянието ви фактори са по-високо тегло, сведена до много ниски нива физическа активност, прекалено калорийна диета, непрекъснато пушене, битови навици с алкохола, нервно напрежение, диабет, сбор от няколко хронични заболявания и фамилна генетична роля. При всяко положение като се надрасне 45 годишна възраст да започнете да се преглеждате значително по-внимателно.

Има често страдащи хипертоници, за които е повече от важно да поглъщат предписани от медицински лица хапчета. Обаче повечето от хората са от вида, които страдат от повишено налягане не толкова често. Без значение от кои сте обаче е препоръчително да разбирате кои са скритите тайни, които ще ви дадат предимство да редуцирате нивото на кръвното четвърт до половин час. И то в стаята. Тези малки тайни не решават проблема с докторската работа, но могат да са от първа необходимост в най-напечения етап. Важно е впрочем да ги направите част от ежедневието си, понеже те от изумителна стойност за организма при разнообразни здравни беди.

• Нейно величество канелата

Канелата ,тази невероятно подправка, е много приятна както като вкусови данни, така и като мирис. Подправката включва неизмеримо полезни за физическото ви състояние лечебни качества. Помага солидно за нервите и доказано благоприятства кръвното налягане. Ето нещо бързо и ефективно. Сложете малко вода в чаша с кисело мляко и изсипете малко повече от половин чаена лъжичка канела. За да стане съвсем хубаво сложете и лъжичка мед. Подобна благоуханна смес има ефект почти веднага.

• Природният лек - повече чесън

В народната традиция, чесънът има престижна роля с толкова много предимства, че ако го превърнете в титуляр от храната ви, ще ликвидирате високото кръвно. Чесънът е популярен като един от най-мощните природни антибиотици. Редуцира високото кръвно, слага край на лошия холестерол. Ако не искате да го ядете под формата на скилидка, по-скоро пробвайте с малка лъжичка чесън на прах. Отново действа добре. Обезателно обаче го приемайте суров.

• Интересен трик

Съществува един ключов трик, който е добре да прибавите към съкровищницата. Директно трябва да сложите палец и среден пръст върху мястото зад меката част на вашето ухо. После приплъзнете пръсти надолу към ключицата. Това действие се прави 7-8 пъти за всяко ухо. Другата популярна важна точка е разположена на 0,5 см от меката час на ухото в посока към носа. При нужда и там е хубаво да проведете разтриване.

• Този чай е задължителен

Ако съществува билка, която да е тотален помощник в битката против високото кръвно налягане, това непременно е отварата от каркаде. Това е един от изумителните домашни прийоми за сваляне на вашето кръвно. И всъщност, има още широк набор полезни свойства. Поради начина, по който влияе на нервите, има и ролята на антидепресант. Знае се, че повдига здраво имунната защита, тъй като носи в себе си най-големите нива на витамин Ц от всички чайове. Изобилства също на желязо и има доказан ефект върху хемоглобина. Разбрано е, че има ефект и при превишило допустимия максимум тегло.

• Техника за дишане

Едва ли е съвпадение това, че когато сме с повишен стрес, ние въздишаме. Затова като за начало се опитайте да се отпуснете повече. Сложете на очите си с кърпа, за да редуцирате външните стимули. Поемете въздух с корема. Ако не владеете тази техника бихте могли да поставите ръка на стомаха си и да забележите как той се повдига нагоре. Поемайте въздух близо 4 секунди. А после като издишате, задръжте в този долен праг за нови четири секунди. И пак отначало. Правете така близо 5 минути, а може и повече. С подобен метод се оказва ефект на притока на кръв към повечето тъкани на тялото, а високото кръвно намалява.

• Вода, кърпа, тил

Тук са от полза два варианта, които да утилизирате в битката с кръвното. Първият е да поставите дланите си върху течаща студена вода на мивката. Не мърдайте така за няколко минути и може да усетите благоприятен ефект. Другата често препоръчвана тактика е да поставите хладка кърпа на тила. Трябва да сте наясно обаче - не трябва водата да е от ледено естество, достатъчно е да бъде хладничка.

• Ментата е винаги добре дошла

Ментовият чай действа много добре на нервите, сърцето и за повишеното кръвно налягане. Той значително може да редуцира кръвното и благодарение на него да усетите голямо облекчение.

• Най-добрият масаж

Ако в непосредствена близост до вас има някой, попитайте го дали може да ви отдели време за масаж. Важните места са местата на тила. Супер важене е и масажът на раменете, който да финишира надолу към лопатките.

• Народното биле

Забравихме да кажем нещо страшно полезно - мляко и коприва. Приготвя се по този начин - като заливаме две лъжици сухи листа от коприва с сто-двеста милилитра прясно мляко. Поставяме на котлона и гледаме да стигне до кипеж, а после премахваме от огъня. Изчакваме да изстине. Консумираме по една чаша от природосъобразния лек при повишено кръвно налягане.

Мерки за по-дълъг ефект

Всичко събрано до този момент върши голяма работа в напечените ситуации. Би било добре обаче, ако сте си поставили за цел наистина да премахнете завинаги високото кръвно, да обърнете внимание на този класически списък с мерки с 10 важни неща. Ако ги добавите във всекидневието си умно и правилно, повече няма да сте подложени на мъките от високото кръвно.

- Най-сетне редуцирайте излишното тегло. Всеки успешен цикъл по изгаряне на мазнини ще е ход напред в сражението с високото кръвно.

- Започвайте деня с упражнения редовно. Чести разходки, леко потичване, каране на колело, час-два плуване в басейн, танците също са много полезни. Намерете време за поне 10-20 минути на ден за тези физически занимания.

- Консумирайте полезни храни. Много повече зеленчуци, плодове, зърнени храни. Фундаментално обмислете диетата си, разберете кое ви прави проблеми и го изрежете от храненето си.

- Редуцирайте солта. Което значи и да ходите по-малко в заведения и топли кухни, защото на тези места храната редовно е пресолена. Разчитайте повече на печката у дома.

- Добре проучен факт е, че, пациентите, които вдигат високо кръвно, приемат алкохол над необходимото. Горният праг всъщност е не повече от бира на ден или най-много чашка вино. Ако надвишите тази доза е почти сигурно, че ще стигнете до високо кръвно. Правилото важи и за цигарите - повече от 5-6 дневно ще ви правят проблеми с кръвното.

- Големият стрес е един от обуславящите високото кръвно фактори. Направете всичко възможно да го намалите и да имате повече време за вас самите, за да сте в равновесие.

Използвайте тези съвети! Те не са заместител на лекарска консултация. Но са полезни и нещо, което може да ви помогне. Надяваме се да сме ви били полезни!