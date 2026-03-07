Магнитни бури - симптоми, полезни трикове, бързи хитрини, безценни съвети

Тежките и неприятни магнитни бури са понякога бедствие за част от от хората. Тук обаче ще ви представим абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и за ваше ползване ще ви посочим начин, по който да установите с пълна валидност кога точно ще се появат магнитни бури.

Колко процента от населението е под влиянието на магнитните бури и защо

Смята се, че почти 46 % от хората попадат под въздействието на магнитните бури, а в последните десетилетия броят им набъбва. Не всички от тях са наясно, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, липса на концентрация, са повлияни или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт възникват два дни по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Но не изпадайте в ненужни страхове - човек би могъл да се приспособи и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са много хубави за вас и ще повлият на доброто ви здравословно състояние по такъв начин, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да запазите бодрост и свежест. Затова тук ще ви предоставим всичко, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какви техники да прилагате, за да се преборите с тях.

Спадете ли към метеочувствителни хора?

В случай, че магнитните бури ви причиняват неприятности, то идват съмненията, че вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Подобно обстоятелство не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора страдат от различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога получават болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Нерядко имат проблеми със заспиването нощем. Характерна за тях е също по-слаба работоспособност, разсеяност и трудности при концентрация. Усещането за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания влияят не много добре на хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - със сигурност промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако принадлежите към този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво специалистите съветват да направите по време на магнитните бури.

ТОП методи, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•На какви храни да разчитаме

Какво ще похапвате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за вашата боеспособност срещу трудния период. Диетата, която е най-доброто оръжие срещу магнитните бури, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително полезен вариант са печените ябълки, кайсиите, стафидите. Много добре подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата, които може да приготвите вкъщи, от варивата сега е най-доброто време за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Най-подходящият вариант е да е ръжен, защото изобилства витамините от групата Б, които имат мощно въздействие за нервната система. По-добре премахнете от менюто наличието на белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът на билки винаги е широк, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите отвара от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което не би било добре да пропускате . Направете си нещо с булгур. Ако сложите в кашата мляко, би било добре да е нискомаслено.

- Намалете месото, да се похапва риба.

• Полезно и здравословно - тези навици са ключови

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. Сънят е най-ценният ви приятел - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, дайте шанс на следобедната дрямка.

Разходките са едно от най-важните неща в тези дни, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е нужно разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви напълно достатъчни. Ако не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една неизисикваща много гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

Освободете се от тежката физическа работа, както и от стреса. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да изпробвате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите поглъщането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът пречи по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Предприемането на важни начинание не е препоръчително и не прекалявайте с шофирането.

За финал - ето къде да проверите за магнитните бури

Би трябвало да сте забелязали, че в онлайн средата е наситено с гръмотевични съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче не всички от тях имат истинска стойност. Принципно има един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - може да се открие и абсолютно достоверен на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук