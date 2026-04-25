Народни съвети срещу магнитни бури - лесно е да се саморазправите с тях

Дните с магнитни бури са истинска напаст за немалък дял от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще прегледаме обстойно абсолютно всичко, което ви е ключово, за да се преборите с тях. Както и за ваше ползване ще ви посочим начин, по който да разбирате винаги навреме с пълна валидност кога точно ще ударят магнитни бури.

Обичайни симптоми - на кои хора бурите въздействат неблагоприятно и как да се справим

Според редица популярни изследвания почти 48 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а в последните десетилетия броят им повишава растежа си. Не всички от тях са наясно, че личното неразположение, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са породени или подсилени от магнитните бури. Обръщаме внимание на това, че при някои хора различни видове дискомфорт се изпитват един или два дни преди започването на магнитната буря, а при други - в окото на бурята.

Но ако имате притеснения, те са излишни - със съвсем малки усилия човек би могъл да се адаптира и омекоти реакцията си към магнитната буря, ако промени навиците си и поне за няколко дни изпробва ефективни стратегии за олекотяване на ситуацията. Най-хубавото е, че тези навици са изключително подходящи за вас и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в отлично физическо и психическо състояние. Затова тук ще представим всичко, което ви би било добре да знаете за магнитните бури и какво да приложите, за да се преборите с тях.

А дали сте метеочувствителни?

В случай, че магнитните бури ви оказват влияние, то по всяка вероятност вие принадлежите към хората, които страдат от повишена метеочувствителност. Дори и да е така, това не трябва да ви докарва до отчаяние - всъщност почти половината от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора стават жертва на различни промени в психическото здраве, както и физически дискомфорт, когато има различни климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или пронизващият студ, слънчевите изригвания им влияят доста повече, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора предимно са малко по-емоционални. Понякога страдат от болезнени усещания в ставите или мускулите при по-сериозна амплитуда на времето. Невинаги успяват да спят добре. Характерна за тях е също чувствително по-ниска работоспособност, разсеяност и отслабена концентрация. Субективното усещане за задух е обичаен симптом.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето имат негативно въздействие върху вас . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват характерна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако сте част от този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво специалистите съветват да направите по време на магнитните бури.

Няколко хитрини, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви храни да хапвате по време на магнитна буря

Какво ще консумирате в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за тонуса ви. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Слагайте на трапезата повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре подпомогат здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От домашните гозби, от варивата сега е перфектният момент за боб и леща. Тези варива действат изключително облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: Би било добре да е ръжен, защото изобилства витамините от групата Б, които имат ключово, благоприятно въздействие за нервната система. Не консумирайте белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Изборът е много голям, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите коктейл от няколко билки, които влияят не просто добре срещу магнитни бури, а и по принцип.

- Закуската е нещо, което не ви съветваме да изпускате . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, постарайте се да е нискомаслено.

- Не залагайте на месото, да се консумира повече риба.

• Изградете тези навици - и ще бъдете добре по време на бурите

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. В никакъв случай не пропускайте добрия сън - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, предайте се на лукса на следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е точният момент. Не е от голяма важност разходката да е дълга, но едни лежерни 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една кратка гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви въздействат добре също.

Отстранете пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Поне с малко намалете цигарите. Не яжте пикантни и твърде солени храни.

По-малко физически натоварвания. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, в случай, че не ви носи болки в стомаха, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да въведете в ежедневните грижи за себе си контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки нещо, което не ви е необходимо. Кофеинът както се знае, не е препоръчителен по време на магнитните бури, най-вече по причина на превъзбудата, която предизвиква.

Ключови решения не вземайте и карайте кола само ако не можете да се придвижите с градски транспорт или пеш.

Да се осведомим за бурите - има добър източник

Силно вероятно е да сте открили, че в новинарските агенции е наситено с съобщения за магнитни бури. За съжаление обаче в тях рядко има доза истина. Всъщност истината е, че има един-единствен метод да се осведомите прецизно за бурите - намира се на страницата на НИМХ на БАН.

Ето тук