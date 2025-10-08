Не е само бучка: 22 признака за рак на гърдата, които трябва да знаете

Дори самото изправяне пред мисълта за рак на гърдата може да е плашещо. Ранното откриване обаче е от решаващо значение за най-добрите прогнози и възможности за лечение, така че познаването на симптомите е много важно.

Симптоми на рак на гърдата, за които трябва да внимавате

Бучки по гърдите ви

Според специалистите, най-честият симптом на рак на гърдата е бучка или маса в гърдата. Бучките могат да бъдат болезнени или безболезнени и са чувствителни, меки или кръгли, въпреки че други видове рак са склонни да образуват твърди, асиметрични маси.

Изтръпване в гърдите

Изтръпването на гърдите е много по-често свързано с хормонални проблеми и рядко е симптом на рак на гърдата. Въпреки това, ако усетите изтръпване, това може да е признак на рядък рак на гърдата, известен като болест на Пейджет, така че се консултирайте с лекар, ако имате притеснения.

Продължителна кашлица

Кашлицата е рефлекс, който помага на тялото да се самоизлекува или да се отърве от вредни частици, а кашлицата при рак на гърдата е показателна за четвърти стадий на заболяването, което се е разпространило в белите дробове.

Болка в гърдите при кашлица

Повечето болки в гърдите не са причинени от рак - и е много малко вероятно да са признак за рак, ако е единственият симптом. Но ако изпитвате болка, съчетана с упорита суха кашлица, обърнете се към Вашия лекар.

Вдлъбване на кожата

Някой с агресивен възпалителен рак на гърдата може да забележи вдлъбнатини по кожата на гърдите си. Според специалисти, вдлъбнатините са резултат от подуване, дължащо се на натрупване на лимфна течност в гърдата.

Чувствителност на зърната

Ако усетите някаква чувствителност или необичаен дискомфорт в зърната или гърдите си, запишете си час при лекар.

Безсъние

Много пациенти с рак на гърдата имат проблеми със заспиването или спокойният сън. Безсънието е често срещано оплакване при хора с рак на гърдата и води до „множество изтощителни последици“ като негативно настроение, затруднена концентрация, проблеми с паметта и лошо здраве.

Текстура на „портокалова кора“ върху кожата

Текстурата на портокаловата кора е дебела, люспеста и суха. Гърдите ви може да започнат да се усещат по този начин, ако имате рак на гърдата. Възпалението в кожните клетки може да доведе до удебеляване на кожата и лющене около зърното и ареолата, съобщават специалистите.

Упорит сърбеж

Сърбежът, изтръпването или зачервяването също са признак на рядък вид рак на гърдата, наречен болест на Пейджет, която представлява от 1 до 4% от всички случаи на рак на гърдата.

Умора

Умората е един от най-често съобщаваните странични ефекти на рака на гърдата. Умората е липса на енергия, която не изчезва - независимо колко дълго или добре спите. Тъй като раковите клетки отнемат основни хранителни вещества от здравите ви клетки, това може да доведе до силна умора.

Промени в теглото

Според специалистите, необяснимата загуба на тегло може да бъде един от първите признаци на рак. Проучване установява, че 84% от пациентите, развиващи рецидивиращ рак на гърдата, са претърпели необяснима загуба на тегло.

Бучка в подмишницата ви

Лимфните възли са малките структури на имунната система, които работят за отстраняване на вредни вещества от тялото. Областта на лимфните възли на засегнатата гърда е първото място, където ракът се разпространява, след като напусне гърдата. Може да забележите подуване, което се усеща като малки, твърди подутини в подмишницата или ключицата.

Непропорционални размери на гърдите

Разликата в гърдите е често срещана, засягаща повече от половината жени, но обикновено гърдите са сходни по плътност и структура. Ако мамографията разкрие асиметрия в плътността, Вашият лекар ще трябва да проучи на какво се дължи това.

Новообърнато зърно

Според специалисти, ако зърното ви е обърнато или потънало в гърдите, това може да е признак за рак на гърдата. Причинява се от възпаление или белези на тъканта зад зърното. Трябва обаче да отбележим, че други състояния могат да доведат до обърнато зърно, като травма, генетика или всичко, което причинява прекомерно възпаление.

Болка в горната част на гърба

Въпреки че това не е един от по-честите признаци на рак на гърдата, всяка форма на болка (включително в гърба) може да показва, че ракът на гърдата се е разпространил в тялото ви. Ако болката в горната част на гърба е необяснима и ви тревожи, консултирайте се с вашия лекар.

Зачервяване на гърдите ви

Подуване, възпаление или зачервяване, които засягат поне една трета от гърдата, могат да бъдат признак за рядък и агресивен рак, наречен възпалителен рак на гърдата. Тези ракови клетки блокират лимфните възли в кожата на гърдите, което им придава червен или възпален вид.

Подуване на цялата или част от гърдата

Възпалителният рак на гърдата може да причини подуване в и около гърдите, ключицата или подмишницата. Рак на гърдата в стадий IV също може да доведе до подуване, според специалистите.

Секреция от зърната

Често срещано е кърмещите майки да имат секрет, подобен на мляко, от зърната си, но всяко друго течение от гърдите е предупредителен знак. Според специалисти, секретът от зърната, който показва рак на гърдата, може да бъде гъст или тънък, бял, червен, жълт или зелен.

Рани по гърдите

Понякога, пациентите с рак на гърдата развиват язвена рана, представляваща тумори, които растат през кожата и наподобяват гъбички. Язвените рани се появяват на гърдата и се развиват от бучка или тумор в тъканта на гърдата. Въпреки че са рядкост при пациенти с рак на гърдата, язвените рани е по-вероятно да се развият при рак на гърдата в стадий IIIB, според специалистите.

Болка в гърдите или зърната

Повечето жени с рак на гърдата не изпитват остра болка в гърдите си. Някои обаче изпитват. Ако изпитвате болка, която е постоянна и не е свързана с менструалния ви цикъл, обърнете се към Вашия лекар.

Видими вени по гърдите

Венозните гърди са често срещани в някои случаи, като кърмене, особено когато са пълни с кърма. Ако новите вени са придружени от възпаление, промяна в размера на гърдите или текстура на „портокалова кора“, това може да означава възпалителен рак на гърдата.

Бърза поява на симптоми

Ако гърдите ви започнат бързо да се променят (т.е. да се възпаляват, подуват и/или стават болезнени), тогава може да имате възпалителен рак на гърдата. Възпалителният рак на гърдата се развива много бързо и трябва незабавно да се свържете с Вашия лекар.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.