Разкриха по кое време на деня кръвното се повишава най-много

На всеки кръвното ли се повишава сутрин и как може да избегнете това?

Кръвното налягане най-често се повишава сутрин поради естествените биоритми на тялото. Ето как да предотвратите това, за да избегнете вреда за тялото. Това съобщава здравният уебсайт Verywell, позовавайки се на научни открития.

Какво причинява колебанията в кръвното налягане?

Показанията на кръвното налягане често започват да се повишават точно преди да се събудите и достигат пик около 10:00 часа сутринта. Тези колебания са нормални и до голяма степен се контролират от вашия циркаден ритъм (вътрешния часовник на тялото ви). Списанието „Сомнология“ посочва, че множество физиологични и биохимични събития допринасят за сутрешните скокове на кръвното налягане. Те до голяма степен се контролират от вътрешния часовник на тялото, известен като циркаден ритъм, който регулира цикъла сън-бодърстване.

Циркадните ритми се влияят предимно от промените в светлината. Намалената светлина след залез слънце задейства отделянето на хормони като мелатонин, който насърчава съня , докато повишената светлина при зазоряване сигнализира за отделянето на кортизол, който насърчава будността.

Според списание „ Хипертония“, по време на цикъла мозъкът превключва доминацията между два клона на нервната система, които регулират кръвното налягане.

Тези два клона са известни като:

Парасимпатикова нервна система - тази част е отговорна за функцията на почивка и храносмилане през нощта. В допълнение към насърчаването на съня, освобождаването на мелатонин причинява разширяване на кръвоносните съдове, което води до понижаване на кръвното налягане с 10-20%.

симпатикова нервна система - тази част подготвя тялото за действие, включително реакцията на тялото „бий се или бягай“. В допълнение към насърчаването на будността, кортизолът причинява свиване на кръвоносните съдове, което допринася за сутрешните приливи на енергия.

Не всеки изпитва сутрешен скок на кръвното налягане. Според „Клинична хипертония“ , някои хора изпитват спад на кръвното налягане сутрин и след това имат стабилни или по-високи стойности, докато спят.

Ако имате високо кръвно налягане сутрин, някои промени в начина на живот могат да помогнат, включително:

балансирана диета с ниско съдържание на натрий

от 7 до 9 часа непрекъснат сън през нощта

практикуване на поне 150 минути аеробна активност с умерена интензивност седмично

намаляване на консумацията на алкохол

практикуване на техники за управление на стреса, като медитация или йога.

Фактори, които влияят на сутрешните скокове на кръвното

Възраст - сутрешният скок на кръвното налягане е по-изразен при по-възрастните хора.

Хипертония - високото кръвно налягане свръхактивира симпатиковата нервна система, което води до твърде високо повишаване на кръвното налягане.

Диабет - лошо контролираните нива на кръвната захар също свръхстимулират симпатиковите нерви, което води до високо кръвно налягане сутрин.

Хронично бъбречно заболяване - намалената бъбречна функция причинява задържане на течности, което независимо повишава кръвното налягане.

Алкохол - ефектът на алкохола върху сутрешния прилив на кръв е дозозависим.

Вечерни преяждания - те също причиняват по-изразено повишаване на кръвното налягане

Стрес - тревожността, депресията и общият психологически стрес предизвикват отделянето на кортизол като част от стресовата реакция на организма

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

