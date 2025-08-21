7 витамина, които всяка жена над 40 трябва да приема

Не е тайна, че вашите навици и стратегии за грижа за себе си трябва да се променят с напредване на възрастта. Включването на най-добрите витамини за жени над 40 години в рутината ви може да допринесе много за поддържането на здравето ви.

С възрастта мускулната маса започва да намалява, менопаузата може да започне и рискът от хронични заболявания като рак, сърдечни заболявания и диабет тип 2 започва да се увеличава – което означава, че може да се наложи да започнете да изваждате някои нови „инструменти“ от арсенала.

Всъщност, един от най-добрите начини да останете здрави е като си набавяте достатъчно от правилните витамини и хранителни вещества. Пълноценните хранителни източници обикновено са по-добър избор от добавките, защото са по-лесни за усвояване от организма.

Ако обаче спазвате специална диета или имате определени медицински проблеми, може да се възползвате и от прием на добавка. Попитайте вашия лекар за персонализиран подход.

Основни витамини, които да приемате след 40-годишна възраст

Витамин B12

След като навършите 40 години (и определено след 50), витамин B12 трябва да е на вашия радар. Той е от съществено значение за нормалната функция на кръвта и мозъка. И докато децата и по-младите хора е вероятно да си набавят необходимия B12 от храната – той се съдържа в месо и животински продукти, включително пилешко месо, риба, млечни продукти и яйца – B12 се абсорбира по-зле с напредване на възрастта на тялото, обикновено започвайки около 50-годишна възраст, защото тогава нивата на стомашната киселина намаляват.

Калций

Въпреки че костите ни абсорбират по-голямата част от калция, от който се нуждаят, по-рано в живота (обикновено преди 30-годишна възраст), хранителното вещество играе роля и за поддържането на здравето на костите по-късно в живота. Той е необходим за други основни функции на тялото, като мускулни контракции, нервна и сърдечна функция и други биохимични реакции, според NIH - и ако не получавате достатъчно калций от диетата си, тялото краде калций от костите ви (и ги отслабва).

Витамин D

Витамин D е от голямо значение, особено след 40-годишна възраст, защото помага за предпазване от свързаните с възрастта промени, които започват да се проявяват. Недостигът на витамин D е свързан със състояния като диабет, високо кръвно налягане, множествена склероза и рак на гърдата и колоректален рак – всички от които е по-вероятно да се появят с напредване на възрастта. Освен това, витамин D е от съществено значение за усвояването на калция в организма.

Магнезий

Според специалисти, ключова функция на магнезия е да помага за регулиране на кръвното налягане, което е особено важно за жени над 40 години, които вече са изложени на риск от високо кръвно налягане поради нормалното стареене. Недостигът на магнезий е свързан със сърдечни заболявания, диабет и възпаления. Освен това, той помага на тялото да абсорбира калций и играе роля в мускулната, нервната и сърдечната функция, както и в контрола на кръвната захар.

Калий

Калият играе ключова роля за поддържане на кръвното налягане под контрол, независимо от възрастта ви. Твърде много калий обаче може да увреди стомашно-чревния тракт и сърцето и може да причини потенциално животозастрашаващи сърдечни аритмии. Повечето хора могат да си набавят необходимия им дневен прием на калий (2600 мг за жени и 3400 мг за мъже), като се хранят с разнообразна и здравословна диета, която включва банани, сладки картофи, манголд, боб и леща.

Омега-3 мастни киселини

Технически не са витамини, но омега-3 мастните киселини все пак заслужават място в този списък заради многобройните си ползи за здравето и особено защото помагат за противодействие на някои от негативните промени, които идват с възрастта, като повишен риск от сърдечни заболявания и когнитивен спад. Въпреки че можете да си набавите омега-3 от храни като риба, орехи, ленено семе и листни зеленчуци, приемът на добавка е добър начин да сте сигурни, че получавате достатъчно.

Пробиотици

Пробиотиците технически не са витамини или минерали, но са важни продукти от първа необходимост за жените над 40 години. Нарастващите доказателства сочат, че пробиотиците играят роля за поддържането на здравето на червата и намаляването на теглото, и дори за намаляване на риска от сърдечни заболявания и диабет – всичко това е особено важно около 40-годишна възраст, когато мускулната маса започва да намалява, което улеснява наддаването на тегло и развитието на инсулинова резистентност.

Хранителните добавки са продукти, предназначени да допълнят диетата. Те не са лекарства и не са предназначени за лечение, диагностициране, облекчаване, предотвратяване или излекуване на заболявания. Бъдете внимателни, когато приемате хранителни добавки, ако сте бременна или кърмите. Също така, бъдете внимателни, когато давате добавки на дете, освен ако не е препоръчано от неговия лекар.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

