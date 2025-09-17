Само 5% от хората с хипертония знаят този трик за контрол на кръвното налягане

Само 5% до 6% от възрастните с хипертония консумират заместители на солта

Високото кръвно налягане е едно от най-разпространените хронични заболявания в света, засягащо стотици милиони хора независимо от възрастта или географското положение. Това състояние, известно още като хипертония, представлява постоянно повишение на налягането в артериите и често протича без ясни симптоми, което го прави „тих убиец“ за много пациенти.

Рискът от развитие на сериозни сърдечно-съдови заболявания като инфаркт или инсулт се увеличава значително, ако състоянието не се контролира своевременно.

Въпреки наличието на ефективни стратегии за превенция и лечение – от здравословен начин на живот до медикаментозна терапия – малка част от хората използват простите, но ефективни средства за намаляване на кръвното налягане, като заместителите на солта. Разбирането на причините, рисковите фактори и леснодостъпните решения може да помогне за по-добър контрол на това широко разпространено заболяване.

Високото кръвно налягане, най-често срещаното хронично заболяване

Считано за най-често срещаното хронично заболяване в световен мащаб, високото кръвно налягане засяга стотици милиони хора. Във Франция например, данните показват, че то засяга по-малко от 10% от хората на възраст между 18 и 34 години, но повече от 65% от хората над 65 години.

Това състояние съответства на персистиращо повишаване на кръвното налягане в системните артерии. Причините му са многобройни: диета, твърде богата на сол, прекомерна консумация на алкохол, продължителен стрес или дори основни заболявания като бъбречни, съдови или хормонални нарушения.

За да намалят рисковете, свързани с това състояние, лекарите обикновено наблягат на по-здравословен начин на живот: балансирана диета, редовна физическа активност и ограничаване на определени рискови фактори. Според медицинския център на Югозападния университет на Тексаския университет обаче, една проста мярка остава недостатъчно прилагана: използването на заместители на солта.

Само 5% до 6% от възрастните с хипертония консумират заместители на солта

Резултатите, представени на тези научни сесии, показват, че по-малко от 6% от възрастните хора с хипертония използват алтернативи на конвенционалната сол.

За да стигнат до това заключение, са изследвани над 37 000 възрастни на 18 и повече години, разделени в четири категории въз основа на хипертоничния им статус и лечение. Според SciTechDaily, изследователите разграничават три употреби: консумация на конвенционална сол (йодирана сол, морска сол или друг вид сол), употреба на заместители (особено такива, богати на калий) и никаква употреба на добавена сол.

„По-малко от 6% от възрастните хора избират тези алтернативи, въпреки че те са евтини и могат значително да допринесат за контрол на кръвното налягане, особено в трудни за лечение случаи “, казва Йининг Уей, водещ автор на изследването и докторант в катедрата по приложни клинични изследвания и секцията по хипертония в отделението по кардиология в медицинския център на Югозападния университет на Тексас в Далас.

Ролята на солта при високо кръвно налягане

Заместителите на солта са съставени предимно от калий, минерал с вкус, подобен на традиционния натриев хлорид. Ниското им приемане може да изглежда изненадващо, като се има предвид прякото въздействие на солта върху кръвното налягане.

Натрият всъщност насърчава задържането на вода в тялото. Този механизъм увеличава обема на кръвта, което води до по-високо налягане върху стените на артериите и насърчава развитието на хипертония.

Американската сърдечна асоциация препоръчва ограничаване на приема на натрий до не повече от 2300 мг на ден, с оптимална цел от 1500 мг за хора с хипертония. Намаляването на приема на натрий с около 1000 мг на ден вече може да има значителен положителен ефект върху кръвното налягане.

Поддържането на нормално кръвно налягане значително намалява риска от сериозни сърдечно-съдови заболявания (инфаркт, сърдечна недостатъчност, атеросклероза), но също така облекчава ежедневните симптоми като умора, задух или упорито главоболие.

