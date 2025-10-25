Щит срещу магнитните бури - Даваме ви лесни и приятни идеи

Връхлитането на магнитните бури са честа беда за сериозен процент от хората. В този много полезен за вас текст обаче ще коментираме абсолютно всичко, което ви е от първостепенно значение, за да се преборите с тях. Както и в крайна сметка ще ви разкрием начин, по който да разбирате с прецизност в коя част от седмицата ще се появат магнитни бури.

Как да разберем дали сме под въздействието на магнитните бури?

Смята се, че близо 46 % от хората имат повишена чувствителност към магнитните бури, а в последните десетилетия броят им набъбва. Не всички от тях допускат, че неразположението им, повишената нервност, нарушенията в съня, физическа слабост и меланхолия, трудност при фокусиране, са повлияни или подсилени от магнитните бури. При немалко хора различни видове дискомфорт се проявяват два дни по-рано преди самата магнитна буря, а при други - в окото на бурята.

Не се паникьосвайте обаче - човек би могъл да се приспособи и минимизира реакцията си към магнитната буря, ако придобие първокласни навици и използва различни тактики за справяне със ситуацията. Истината е, че тези навици са адски полезни и ще допринесат за здравето ви така, че не само когато се разразяват магнитните бури, а винаги в ежедневието да сте в много добра кондиция. Затова тук ще стане дума за онова, което ви непременно трябва да знаете за магнитните бури и какви стратегии да използвате, за да се преборите с тях.

Проверете тук - дали сте метеочувствителни

В случай, че магнитните бури ви докарват до неприятни състояния, то определено вие принадлежите хората, предразположени към по-изразена чувствителност към времето и неговите промени. Подобно обстоятелство не трябва да създава във вас притеснения - всъщност една втора от населението са метеочувствителни.

Как можем да ги характеризираме? За тях има множество изследвания. Tе стигат до едни и същи резултати, които могат да се обобщят така:

Метеочувствителните хора изпитват различни промени в психическата нагласа, както и физически дискомфорт, когато има резки климатични промени. Смяната на сезоните, прекомерна влажност или прекалена сухота на въздуха, тежките жеги или настъпващият студ, слънчевите изригвания им влияят в по-голяма степен, в сравнение с други.

Метеочувствителните хора в повечето случаи са малко по-чувствителни от другите и притежават по-ранима психика. Понякога ги сполетяват болезнени усещания в ставите или мускулите при рязка промяна на времето. Типично за тях е и безсънието. В повечето случаи признават, че имат намалена работоспособност, разсеяност и проблемна концентрация. Усещането за задух е често срещано.

Хроничните заболявания създават проблеми при хората с изразена метеочувствителност. Например ако имате високо кръвно, сърдечни и неврологични проблеми, хормонални дисбаланси - в такъв случай промените във времето ви въздействат негативно . Магнитните бури са мъка за хипотониците - хората с ниско кръвно; те биха могли да изпитват неприятна слабост, трудности при заспиване и проблеми с апетита по време на магнитни бури или други климатични амплитуди.

Ако разпознавате в себе си този тип персоналност, не е време за притеснения: ето какво би било много хубаво да направите по време на магнитните бури.

Най-добрите стратегии, за да облекчите въздействието на магнитната буря?

•Какви хранителни вещества да приемаме по време на манитна буря

Как ще изглежда менюто ви в дните на магнитни бури и близките дни около тях, е от първостепенна важност за тонуса ви. Диетата, която ще подкрепи тялото и духа, е всъщност приятна и полезна. Всъщност тя е подходяща за всеки ден и месец, но ако не може да я спазвате непрекъснато, то поне в дните на магнитни бури се придържайте към следните хранителни продукти.

- Хапвайте повече плодове, зеленчуци и билки. Изключително уместен вариант са стафидите, кайсиите и печените ябълки. Много добре оказват влияние на здравето бананите, заради съдържанието на калий.

- От нещата, които може да приготвите вкъщи, от варивата сега е перфектният момент за боб и леща. Тези варива действат облекчаващо в дните с магнитни бури.

- Хлябът: По-добре да е ръжен, защото изобилства витамините от групата Б, които имат особено силно въздействие за нервната система. Колкото и да го обичате, лишете се от белия хляб поне в тези дни.

- Чайове и билки: Билковата ни аптека винаги е голяма, но тук ще ограничим до основните. Това са лайка, шипка, глог, мащерка, валериан, маточина. Може дори да си направите кипяща смес от няколко билки, които влияят наистина добре.

- Закуската е нещо, което не ви съветваме да изпускате . Направете си нещо с овес. Ако сложите в кашата мляко, би било добре да е нискомаслено.

- Опитайте се да избягвате месото, да се консумира повече риба.

• Полезно и здравословно - тези навици са ключови

По време на магнитните бури не забравяйте да си почивате повече. В никакъв случай не пропускайте добрия сън - както през нощта, разбира се, така и, ако имате такава възможност, отдайте се на следобедната дрямка.

Разходките са от първостепенна важност, както и чистия въздух. Ако има наблизо парк или най-добре екопътека, сега е най-подходящият момент, в който да се отдадете на тях. Не е задължително разходката да е дълга, но едни ведри 30 минути ще са ви изцяло достатъчни. При положение, че не ви е до разходка и предпочитате да сте си вкъщи, то една поне пет минутна гимнастика ще ви се отрази повече от добре и ще ви помогне да редуцирате влиянието на магнитните бури. Минералните бани ще ви повлияят добре също.

Докато траят магнитните бури извадете от менюто си пърженото, мазните храни, храните с нишесте, алкохола. Редуцирайте цигарите. Не яжте пикантни и прекалено солени храни.

Отложете физическите напрежения. Редуцирайте дългия престой пред телевизора, компютъра и телефона. Изключете ги поне час или два преди да заспите.

Половин таблетка аспирин, освен ако не дразни стомаха ви, ще изиграе допълнителна и благоприятна роля в справянето с проблема с магнитните бури.

Можете да си вземате контрастен душ, тоест да редувате топла и студена вода в банята.

По-хубаво е да намалите консумирането на силни чайове и кафета. Енергийните напитки са абсолютно забранени. Кофеинът действа зле на организма по време на магнитните бури, тъй като едва ли ви е необходима превъзбудата, която предизвиква.

Сложете спирачка за кратко на важните решения и карайте кола само ако не можете да се придвижите с градски транспорт или пеш.

Къде да проверим дали бурята е ударила

Навярно сте установили, че в социалните мрежи е наситено с непрекъснати информации за магнитни бури. За съжаление обаче голяма част от тях не отговарят на истината. Принципно има един-единствен подход, с който да се информирате навреме за бурите - той е на страницата на НИМХ на БАН.

