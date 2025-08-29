Това, което всички изхвърляме от лука, се оказва истинско лекарство

Първото нещо, което правим, когато използваме лук, е да го обелим. Люспите на лука се изхвърлят в кошчето, но за съжаление това е грешна стъпка, защото те съдържат много хранителни ползи.

Експертите казват, че външният слой на люспите на лука съдържат големи количества антиоксиданти, които подпомагат общото благосъстояние на организма и го предпазват от болести. Обелката на лука укрепва способността за самолечение на организма и дори може да предпази от някои форми на туморни заболявания.

Те съдържат разтворими фибри и флавоноиди, които насърчават еластичността на кожата, осигурявайки ви свеж външен вид без акне. Изследванията потвърждават, че външният слой на лука е много богат на флавоноиди и кверцетин, два важни флавоноида и антиоксиданти, които се борят с възпалението.

Намалява оксидативния стрес, който причинява заболявания като атеросклероза, сърдечни заболявания, инфекции на простатата, стомашни язви, диабет и проблеми с очите. Люспите от лук също действат срещу алергии, астма и техните симптоми.

Чаят от люспи от лук също помага за алкализиране на храносмилателната система и прочистване на дебелото черво. Учените изучават ролята на кверцетина за намаляване на холестерола в кръвта и кръвното налягане, както и възпалението. Освен това те вярват, че люспите от лук подобряват мускулния растеж, предотвратяват някои видове сериозни заболявания и лекуват депресия.

Кафявата обвивка и външните слоеве на лука съдържат много фибри, флавоноиди и антиоксиданти, но също така и витамини А, С и Е, които предпазват червените клетки от свободните радикали. Обелката на лука поддържа кожата по-млада и подобрява функциите на тялото.

Силата на люспите от лук

Кверцетинът в люспите на лука понижава кръвното налягане и предотвратява запушването на артериите. Яденето на лук намалява риска от:

Сърдечни заболявания

Тумори на дебелото черво

Наднормено тегло

Диабет тип 2

Стомашно-чревни проблеми

Как да си направим чай от люспи от лук

Обелките от лук детоксикират и могат да се консумира като чай.

Рецепта:

Обелете лука и поставете обелките в буркан. Залейте с вода и оставете буркана в хладилника за 12 часа. Люспите ще отделят хранителни вещества във водата. Прецедете сока, добавете мед и го изпийте преди лягане.

Често подценяваните люспи от лук се оказват истинско природно богатство. Вместо да ги изхвърляме, можем да ги използваме като естествено средство за укрепване на здравето и профилактика на редица заболявания.

Богати на фибри, антиоксиданти и витамини, те подпомагат детоксикацията, защитават клетките от свободни радикали и стимулират имунната система. Една толкова проста стъпка – да приготвим чай от люспи от лук – може да се превърне в ценен навик за по-дълъг и здравословен живот.

Статията има информативен характер, ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.