Този минерал може да облекчи настинката ви – ето в кои храни се крие

Отново е зима – сезонът, в който активно търсим начини да укрепим имунитета си и да се предпазим от настинка. С настъпването на студените месеци, вниманието ни се насочва към имуностимуланти, които могат да ни помогнат да поддържаме здравето си в добро състояние.

Избягването на обикновената настинка, известна още като риновирус, е приоритет за много от нас. В този контекст, цинкът често заема централно място в разговорите за укрепване на имунитета.

Защо цинкът е толкова важен за нашето здраве

Според експерти, цинкът играе ключова роля на клетъчно ниво, като подпомага процеси като заздравяване на рани, протеинов синтез и разбира се, нормалното функциониране на имунната система. Освен това, научни изследвания показват, че приемът на цинк може да намали тежестта и продължителността на симптомите на обикновена настинка. Това го прави незаменим помощник в борбата със сезонните вируси.

Препоръчителен дневен прием на цинк

Според препоръките на специалистите, жените над 19 години трябва да приемат около 8 милиграма цинк дневно. Допустимият горен праг е 40 милиграма на ден, като надвишаването на тази доза може да доведе до нежелани странични ефекти. Ето защо е важно да бъдем внимателни с дозировката, особено ако избираме да приемаме добавки.

Как да си набавим необходимата дневна доза цинк

Докато хранителните добавки с цинк са леснодостъпни и удобни за употреба, храната остава най-безопасният и естествен начин за набавяне на този минерал. В много от любимите ни храни можем да намерим високи нива на цинк. Ето някои от тях:

Телешко (печено): 7 mg на 85 g

Месо от рак: 6,5 mg на 85 g

Омари: 3,5 mg на 85 g

Свинско месо: 2,9 mg на 85 g

Фасул (варен или консервиран): 2,9 mg на ½ чаша

Зърнени култури: 2,8 mg на порция

Пилешко месо: 2,4 mg на 85 g

Тиквени семки: 2,2 mg на 28 g

Кисело мляко (с ниска масленост): 1,7 mg на 227 g

Печен боб: 1,6 mg на 86 g

Варен нахут: 1,3 mg на ½ чаша

Кашкавал: 1,2 mg на 28 g

Овесени ядки: 1,1 mg на пакет

Включването на тези храни в ежедневното меню е лесен начин да поддържаме нивата на цинк в организма си в оптимални граници. Например, салата с нахут, печено пилешко или порция кисело мляко с тиквени семки са вкусни и здравословни опции, които ще ви помогнат да постигнете този баланс.

Какво да избягваме

Важно е да се придържаме към умерена консумация на храни и добавки, богати на цинк. Прекомерният прием на този минерал може да предизвика нежелани ефекти. Според последни проучвания, излишъкът от цинк може да причини увреждане на имунната система, сходно с това при недостиг на цинк. Освен това, симптоми като главоболие, втрисане, кашлица и треска могат да се появят при прекомерна употреба.

Затова е препоръчително да се съсредоточим върху балансиран и разнообразен хранителен режим, вместо да разчитаме единствено на добавки. Храната не само осигурява цинк в безопасни количества, но също така предоставя други важни хранителни вещества, които работят в синхрон за поддържане на здравето ни.

Какво е важно да запомним

Цинкът е ключов минерал, който подпомага редица жизненоважни функции в организма, включително имунната система. С настъпването на зимата е важно да обърнем внимание на приема на цинк чрез разнообразно и балансирано хранене. Храните, богати на този минерал, не само ни предпазват от настинка, но и допринасят за общото ни благосъстояние.

Помнете, че здравето е резултат от ежедневни избори, които правим за себе си. Поддържането на балансиран хранителен режим и внимание в приема на добавки е най-добрият начин да преминем през зимните месеци здрави и енергични.

Информацията в тази статия има информативна цел. Тя не цели да замени съветите на вашият лекар. Ако имате въпроси по темата се консултирайте със специалист.

