Този високопротеинов боб е по-добър от нахута – ето защо трябва да го имате

От леща до нахут, малко растителни храни съдържат толкова хранителни вещества в една хапка, колкото вилица бобови растения, но един вид е в собствена лига: лупиният боб. Наричан още лупина, лупиният боб се смята за едно от най-здравословните налични бобови растения - и въпреки това е непознат за много хора. Ето какво го направи толкова добър за вашия организъм.

Какво представлява лупиният боб?

Лупината (ботаническо наименование Lupinus) е род растения с лилаво-сини цветове, принадлежащи към семейство Бобови, което включва също соя, нахут, леща и фъстъци. Отглеждан предимно в Средиземноморието, Южна Америка и Австралия, лупиният боб е високо ценен от над 4000 години. Древните египтяни са култивирали бяла лупин (Lupinus albus), докато цивилизациите преди инките са развили различни видове (Lupinus mutabilis) в региона, който сега се нарича Перу. Големите, кръгли и плоски лупини донякъде наподобяват боб, докато твърдата им, копринена текстура е подобна на едамаме. Вкусът им е пикантен и леко ядков.

Още: 5 зимни зеленчука, които съдържат протеини колкото половин пържола

Ползи за здравето от лупината

Лупините не са просто поредното бобово растение - те са едни от най-богатите на протеини и хранителни вещества бобови растения.

Протеин

Още: Храни, които понижават холестерола

На 100 грама сготвена лупина, получавате около 15–16 грама растителен протеин, което ги поставя начело в категорията бобови растения, пред нахута и черния боб, и сравними със соята, като същевременно остават с по-ниско съдържание на смилаеми въглехидрати.

Аминокиселини и антиоксиданти

Лупините са известни и с впечатляващия си аминокиселинен профил. Подобно на соята, лупините съдържат всичките девет незаменими аминокиселини. Богати на антиоксидантни съединения, включително каротеноиди, токофероли и феноли, лупините могат да помогнат за намаляване на възпалението и предпазване от увреждане на клетките.

Фибри

Още: 6 ядки и семена, които имат повече протеин от едно яйце

Съдържанието им на фибри, което поддържа чревния микробиом, е извън класациите, като някои сортове съдържат до 30 процента фибри от сухо тегло. Зърната на лупините са особено богати на диетични фибри, надвишавайки съдържанието на фибри в повечето други бобови растения.

Витамини и минерали

Подобно на другите бобови растения, лупините предлагат висока хранителна стойност с ниско калорично съдържание, осигурявайки основни минерали, ключови витамини и полезни моно- и полиненаситени мазнини. Фибрите им, заедно с калий, магнезий, желязо, цинк и фолат, осигуряват устойчива енергия и чувство за ситостКомбинацията от фибри с калий и магнезий може също да помогне за понижаване на „лошия“ LDL холестерол и кръвното налягане.

Това, което прави лупините особено уникални, е техният баланс: високо съдържание на протеини, високо съдържание на фибри и по-ниско съдържание на нишесте в сравнение с много други зърна.

Още: Протеините вече не са само за спортисти - как добавките станаха част от балансираното хранене?