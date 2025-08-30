Войната в Украйна:

30 август 2025, 17:53 часа 0 коментара
Тъмни кръгове под очите: Дефицитът на тези витамини може да е причината

Тъмните кръгове под очите са широко разпространен козметичен и здравословен проблем, често определян като признаци на умора, стрес или стареене. Науката обаче предполага, че под повърхността може да има нещо повече. Клинико-епидемиологично проучване на периокуларната хиперпигментация разкри, че хранителните дисбаланси, включително дефицит на желязо, витамин B12, витамин C и витамин K, могат значително да допринесат за развитието и задълбочаването на кръговете под очите. Тези дефицити засягат кръвообращението, производството на колаген и целостта на кожата, като в крайна сметка правят тънката кожа под очите по-уязвима към потъмняване.

Недостиг на хранителни вещества зад тъмните кръгове: Витамини и минерали, които може да ви липсват

1. Дефицит на желязо и витамин B12

Недостигът на желязо и витамин B12 е силно свързан с анемия, която намалява снабдяването с кислород на телесните тъкани. Когато нивата на хемоглобина са ниски, кожата често става бледа, което прави синкаво-лилавите кръвоносни съдове под очите по-видими.

Дефицит на желязо: Води до анемия, бледост и прекомерна видимост на вените.

Дефицит на витамин B12: Нарушава образуването на червени кръвни клетки, което води до матов тен на кожата и влошаване на сенки под очите.

Доказани са случаи, при които коригирането на тези недостатъци значително намалява интензивността на тъмните кръгове.

2. Дефицит на витамин С

Витамин С играе централна роля в синтеза на колаген. Без достатъчно витамин С, кожата става по-тънка и по-малко еластична, което увеличава видимостта на кръвоносните съдове под очите.

Недостигът може да причини крехка кожа и лошо заздравяване на рани.

Преглед от 2017 г. подчертава ролята на витамин C за поддържане на стегнатостта и еластичността на кожата, като засилва значението му за предотвратяване на сенки под очите.

3. Дефицит на витамин К

Витамин К е жизненоважен за съсирването на кръвта и поддържането на здрави капиляри. Недостигът му може да причини:

Отслабени капиляри под очите.

Малки кръвоизливи или струпвания на кръв, допринасящи за появата на синини.

Грижата за кожата с витамин К е изследвана и в дерматологията, показвайки потенциални ползи за намаляване на тъмните подочни клетки, свързани с лошо кръвообращение.

4. Дефицит на витамин D

Витамин D участва в обновяването на клетките и образуването на колаген. Когато нивата му са недостатъчни, структурата на кожата отслабва и тъмните области под очите може да изглеждат по-изразени. В Обединеното кралство дефицитът на витамин D е често срещан през зимата поради намаленото излагане на слънчева светлина, което може косвено да влоши тъмните кръгове.

5. Дефицит на витамин Е

Витамин Е действа като естествен антиоксидант. Когато нивата му са ниски, кожата е по-уязвима към оксидативен стрес и увреждане от свободните радикали, което я прави да изглежда матова и уморена. Това може да влоши пигментацията и да подчертае тъмните зони под очите.

6. Магнезий и други хранителни вещества

Смята се също, че дефицитът на магнезий, цинк и фолат влияе косвено на тъмните кръгове. Ниският магнезий, например, е свързан с подпухналост и спазми около очите, което потенциално влошава появата на сенки под очите.

Начин на живот и други генетични фактори, които могат да причинят тъмни кръгове

Въпреки че недостатъците играят критична роля, тъмните кръгове се влияят и от:

Генетика - наследствена тънкост на кожата или пигментация.

Стареене - загуба на мазнини и колаген около очите.

Фактори, свързани с начина на живот - лишаване от сън, дехидратация, алергии, стрес и прекомерно време пред екрана.

Справянето с хранителните дефицити, наред с промените в начина на живот, предлага най-добри резултати.

