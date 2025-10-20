Как зелето влияе на кръвната захар?

Зелето е популярен и любим на мнозина зеленчук.Тое истинско съкровище за нашето здраве. Ползите му за организма е трудни да бъдат подценени. Руският лекар и диетолог д-р Василиса Пономарева споделя как този зеленчук влияе на нивата на кръвната захар.

Зелето и влиянието му върху нивата на кръвната захар

Диабетът тип 2 е резултат от недостатъчно производство на инсулин. Основната роля на инсулина, хормон, отделян от панкреаса, е да регулира нивата на кръвната захар, които се повишават в отговор на приема на храна. При липса на този механизъм, хората с диабет тип 2 трябва да намерят алтернативни средства за противодействие на скоковете на кръвната захар, причинени от храната.

Царят на есенната градина: Този зеленчук обожава студ и дъжд

„Листните зеленчуци, включително бялото и къдравото зеле, често се наричат ​​„суперзвездни“ храни. Тази похвала е оправдана. Въглехидратите бързо се разграждат до кръвна захар, което води до рязък скок в нивата на кръвната захар малко след консумация. Ново проучване се стреми да определи дали консумацията на зеле може да противодейства на този неблагоприятен ефект върху нивата на кръвната захар. Средните нива на кръвната захар след хранене са били значително по-ниски в групата, консумираща къдраво зеле, отколкото в групата, приемаща плацебо“, казва диетологът Василиса Пономарева.

"Консумацията на зеле потиска постпрандиалното покачване на плазмената глюкоза при единична доза от 7 гр, а дози до 14 гр са безопасни. Въпреки че изследователите не са предложили обяснение за този ефект, те споделят, че зелето е с ниско съдържание на калории и въглехидрати. Това е важно по две причини. Калориите допринасят за наддаване на тегло, което може да потисне производството на инсулин", казва специалистът.

Как промяната на времето може да повлияе на кръвната ви захар

"Нисковъглехидратните храни би трябвало да забавят скоростта, с която се повишават нивата на кръвната захар", казва лекарят и изброява симптомите на диабет тип 2:

уриниране повече от обикновено, особено през нощта

чувство на жажда през цялото време

повишено чувство на умора

отслабване без диета и допълнителни усилия

сърбеж около половите органи или повтарящи се гъбични инфекции

по-бавно заздравяване на порязванията и раните

замъглено зрение

По отношение на останалите ползи от зелето, то съдържа и голям брой витамини и минерали, необходими за поддържане на здравето. То е отличен източник на витамин С, който укрепва имунната система и насърчава образуването на колаген, от съществено значение за здрава кожа, коса и нокти. Витамин К, който се съдържа в зелето, помага за поддържане на здравето на костите и съсирването на кръвта.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист!

Зелето ще остане крехко и свежо до пролетта, ако направите това