Лекар предупреди за опасностите от един витамин за хората над 50 години

Опасности от приема на витамин А при хората над 50 години

Приемът на един популярен витамин може да се окаже опасен най-вече за хората над 50 години. Д-р Кристофър Норман предупреждава, че излишъкът от витамин А представлява опасност за хора над 50 години. Думите му са цитирани от изданието El Espanol.

Опасности от приема на витамин А при хората над 50 години

Както отбеляза д-р Норман, много хора на тази възраст започват да приемат различни хранителни добавки поради хронични здравословни проблеми. Въпреки това, според него, многобройни проучвания показват, че например витамин А може да се набави в достатъчни количества, просто чрез балансирано хранене.

Дефицитът на този витамин отслабва стените на артериите

„Добавките с витамин А трябва да се използват с повишено внимание, тъй като могат да намалят костната плътност, да причинят увреждане на черния дроб и болки в ставите“, предупреждаава лекарят. Освен това, излишъкът от витамин А увеличава риска от фрактури и проблеми с мобилността и равновесието, които са от решаващо значение след 50-годишна възраст.

Сред страничните ефекти има доказателства, че прекомерната консумация на животински продукти, богати на витамин А, може да попречи на усвояването на витамин D.

Излишният витамин А се натрупва в черния дроб и може да причини проблеми със зрението, подуване на костите, суха и груба кожа и афти.

Но последствията от дългосрочния дефицит на вит. А също не трябва да се пренебрегват. Дългосрочният дефицит на ретинол отслабва имунната система, което води до чести респираторни заболявания и инфекции. Засегнати са и други системи на тялото: кожата става суха, косата става чуплива и се появяват проблеми със зрението.

Лекар: Дефицитът на този витамин е причината за синини по тялото

Кои храни съдържат витамин А?

Най-добрият начин за борба с витаминния дефицит е поддържането на балансирана диета. Полезно е да знаете кои храни съдържат най-високи концентрации на витамин А.

Месо и млечни продукти: пилешки и говежди черен дроб, риба (сьомга, скумрия, херинга, риба тон), хайвер, яйца, мляко, сирене, масло.

Зеленчуци: картофи, моркови, домати, чушки, броколи, спанак и маруля.

Плодове и горски плодове: грейпфрут, слива, праскови, пъпеши, райска ябълка, боровинки, касис.

Загубите на ретинол по време на термична обработка достигат 25–30%. Варенето и задушаването обаче нарушават клетъчните мембрани на зеленчуците, което води до по-бързо усвояване на хранителните вещества. Витамин А е мастноразтворим, така че се препоръчва добавянето на зехтин или масло към зеленчуците при задушаване.

Важно: Статията не заместват балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение, както и да замести вече назначеното лечение! Преди прием на хранителни добавки задължително се консултирайте с лекар!

Учени: Този популярен витамин може да е опасен за организма