Войната в Украйна:

Лекар предупреди за опасностите от един витамин за хората над 50 години

20 октомври 2025, 18:00 часа 0 коментара
Лекар предупреди за опасностите от един витамин за хората над 50 години

Съдържание:

Приемът на един популярен витамин може да се окаже опасен най-вече за хората над 50 години. Д-р Кристофър Норман предупреждава, че излишъкът от витамин А представлява опасност за хора над 50 години. Думите му са цитирани от изданието El Espanol.

Опасности от приема на витамин А при хората над 50 години

Както отбеляза д-р Норман, много хора на тази възраст започват да приемат различни хранителни добавки поради хронични здравословни проблеми. Въпреки това, според него, многобройни проучвания показват, че например витамин А може да се набави в достатъчни количества, просто чрез балансирано хранене.

Дефицитът на този витамин отслабва стените на артериите

„Добавките с витамин А трябва да се използват с повишено внимание, тъй като могат да намалят костната плътност, да причинят увреждане на черния дроб и болки в ставите“, предупреждаава лекарят. Освен това, излишъкът от витамин А увеличава риска от фрактури и проблеми с мобилността и равновесието, които са от решаващо значение след 50-годишна възраст.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Сред страничните ефекти има доказателства, че прекомерната консумация на животински продукти, богати на витамин А, може да попречи на усвояването на витамин D.

Излишният витамин А се натрупва в черния дроб и може да причини проблеми със зрението, подуване на костите, суха и груба кожа и афти.

Но последствията от дългосрочния дефицит на вит. А също не трябва да се пренебрегват. Дългосрочният дефицит на ретинол отслабва имунната система, което води до чести респираторни заболявания и инфекции. Засегнати са и други системи на тялото: кожата става суха, косата става чуплива и се появяват проблеми със зрението.

Лекар: Дефицитът на този витамин е причината за синини по тялото

Кои храни съдържат витамин А?

Най-добрият начин за борба с витаминния дефицит е поддържането на балансирана диета. Полезно е да знаете кои храни съдържат най-високи концентрации на витамин А. 

Месо и млечни продукти: пилешки и говежди черен дроб, риба (сьомга, скумрия, херинга, риба тон), хайвер, яйца, мляко, сирене, масло.

Зеленчуци: картофи, моркови, домати, чушки, броколи, спанак и маруля.

Плодове и горски плодове: грейпфрут, слива, праскови, пъпеши, райска ябълка, боровинки, касис.

Загубите на ретинол по време на термична обработка достигат 25–30%. Варенето и задушаването обаче нарушават клетъчните мембрани на зеленчуците, което води до по-бързо усвояване на хранителните вещества. Витамин А е мастноразтворим, така че се препоръчва добавянето на зехтин или масло към зеленчуците при задушаване.

Важно: Статията не заместват балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение, както и да замести вече назначеното лечение! Преди прием на хранителни добавки задължително се консултирайте с лекар!

Учени: Този популярен витамин може да е опасен за организма

 

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
витамин
Още от Здраве
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес