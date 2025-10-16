Учени: Този популярен витамин може да е опасен за организма

„Ню Йорк Пост“ съобщава, че витамин Д е от съществено значение за организма, но приемът на някои от неговите форми може да доведе до нежелани последици и да намали устойчивостта на имунната система към вируси. До това заключение стигнаха учени от университета в Съри във Великобритания.

Потенциална вреда за организма от витамин Д

Изследователите са установили, че именно Д3 (холекалциферол) спомага за подобряване на имунитета, докато неконтролираният прием на Д2 (ергокалциферол) може да причини намаляване на нивата на Д3. Екипът анализира резултатите от 655 възрастни и установи, че тези, които са приемали добавки с витамин Д2, са имали по-малко витамин Д3 в кръвта си, отколкото тези, които не са приемали Д2.

„Показахме, че витамин Д3, но не и витамин Д2, стимулира сигналната система за интерферон тип I в организма – ключова част от имунната система, която осигурява първата линия на защита срещу бактерии и вируси. Следователно, здравословните нива на витамин Д3 могат да помогнат за предотвратяване на навлизането на вируси и бактерии в тялото“, каза ръководителят на изследването Колин Смит.

Той добавя, че всички хранителни добавки трябва да се приемат само под лекарско наблюдение.

Храни, съдържащи вит. Д

Концентрираното масло от черен дроб на треска е един от най-богатите източници на витамин Д, извлечен от рибен черен дроб. Въпреки че се консумира в малки количества, то ефективно възстановява това хранително вещество. Най-често се използва като витаминна капсула или течна добавка с рибено масло.

Херингата е евтина и питателна риба, богата на витамин Д и здравословни мазнини. Тя запазва добре хранителната си стойност, когато е леко осолена и маринована, което я прави достъпна алтернатива на сьомгата. Редовната консумация на тази риба помага за поддържане на нивата на калций в кръвта.

Скумрията е морски дар, богат на витамин Д3 и омега-3 мастни киселини. Полезна е, когато се включва редовно в диетата ви, особено печена или варена.

Яйчните жълтъци съдържат малко количество Д3, но редовната им консумация помага за поддържане на витаминния баланс. Най-висока концентрация на хранителни вещества се съдържа в яйцата от домашни кокошки, изложени на естествена слънчева светлина. Най-добре е да се консумират варени или леко пържени.

Гъбите шийтаке са един от редките растителни източници на витамин Д2, който е по-слабо усвоим от Д3. Съдържанието на витамин се увеличава, ако гъбите се сушат на слънце преди готвене.

Извара – съдържа известно количество витамин Д, но е важен източник на калций, който се абсорбира в присъствието на Д3. Най-добре е да избирате пълномаслени варианти на извара, мляко и млечни продукти, тъй като голямо количество от витамина е мастноразтворимо и по този начин се абсорбира по-добре.

Важно: Статията не заместват балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение, както и да замести вече назначеното лечение! Преди прием на хранителни добавки задължително се консултирайте с лекар!

