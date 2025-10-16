Най-възрастният жив мъж в света, Жоао М. Нето, разкрива 5 тайни за дълголетието

Най-възрастният жив мъж в света, Жоао Мариньо Нето, наскоро навърши 113 години и отпразнува големия си ден с приятели и семейство, както и с голяма торта! Нето, който е родом от Бразилия, демонстрира чрез живота си как да се постигне дълголетие, като същевременно се поддържа отлично здраве. Нето, който е живял повече от десетилетие на този свят, е преживял век историческа трансформация, като същевременно поддържа тялото и ума си силни чрез основни, но ефективни методи.

Ключът към дълголетието му става очевиден чрез неговата отдаденост на физическите упражнения, естествената връзка и отдадеността му на семейството. Хората, които искат да живеят по-дълго и да подобрят качеството на живот си, трябва да се поучат от тези ценни житейски уроци...

Физическата активност през целия му живот е допринесла пряко за забележителното дълголетие на Нето. Земеделската работа, която е извършвал през живота си, е изисквала от него да остане активен, като същевременно му е позволявала да поддържа контакт с природата. Физическите упражнения по време на стареене помагат на хората да запазят мускулната си сила, сърдечната функция и яснотата на мозъка. Изследвания върху суперстолетници показват, че ежедневната физическа активност чрез работа, упражнения или домакински задължения води до по-дълга продължителност на живота. Физическата активност предпазва хората от развитие на хронични заболявания, които включват сърдечни заболявания и диабет, които намаляват продължителността на живота. Постоянната физическа работа, която Нето е извършвал през целия си живот, показва, че всяко ниво на физическа активност подпомага здравословното стареене.

Останете свързани с природата

Селската среда на детството му е научила Нето да цени природата и основните житейски практики. Природната среда осигурява на хората чист въздух, слънчева светлина и спокойна обстановка, които създават условия за отлично здраве. Изследванията показват, че дейностите на открито намаляват нивата на стрес и създават по-добро настроение, което помага на хората да живеят по-дълго. Хората, които живеят в естествена среда, са склонни да ядат пресни местни храни и да участват в повече физически дейности. Връзката, която Нето е изградил с природата чрез земеделие и дейности на открито, се е оказала съществена за неговия по-дълъг и здравословен живот.

Ценете семейните и социалните връзки

Тайната на Жоао за дълъг живот, според него и споделена с Гинес, е да бъде заобиколен от любими хора. „Няма мъже по-възрастни от мен, само жени!“, казва той щастливо, говорейки за важността на семейството в живота си. Днес Жоао се радва на компанията на голямо семейство: шест живи деца, 22 внуци, 15 правнуци и три праправнуци. Хората, които изпитват любов и подкрепа от другите, като същевременно са им полезни, изпитват по-малко стрес и поддържат по-добра умствена яснота. Дългият живот на Нето показва, че грижата за взаимоотношенията и отделянето на време за семейство и социални дейности създава положителен ефект както върху физическото, така и върху психическото здраве, което води до допълнителни години живот.

Натурална храна

Роден през 1912 г. в Марангуапе, Сеара, Бразилия, Жоао израства в земеделско семейство и започва да помага на баща си на полето едва на четири години. Този активен селски начин на живот, съчетан със здравословна храна, играе важна роля за насърчаване на здравето и дълголетието му. Проучванията показват, че консумацията на непреработени натурални храни намалява шансовете за развитие на сърдечни заболявания, диабет и други здравословни проблеми, свързани с възрастта. Хората, които живеят най-дълго от живота си, са склонни да ядат храни, които са прости и здравословни, вместо да следват сложни диетични ограничения.