Защо стомахът боли след хранене?

Много хора са запознати с тежестта в стомаха, болката и киселините след хранене. В повечето случаи тези оплаквания се свързват с гастрит, хроничен панкреатит или жлъчни камъни. Руският гастроентеролог д-р Андрей Харитонов, привърженик на научния подход, обяснява, че повечето от тези симптоми са причинени от съвсем различни причини.

Причини за болки в стомаха след хранене

„Болката и дискомфортът често са свързани с функционална диспепсия – стомашно разстройство без видими увреждания. Симптомите възникват от повишена чувствителност на нервите към разтягане, нормално производство на солна киселина или жлъчка. Стресът, тревожността и липсата на сън усилват усещанията“, обяснява експертът.

Дълбоко разположените нерви изпращат сигнали до мозъка, така че емоционалният стрес или умората могат да предизвикат нови пристъпи на болка. Подобен механизъм действа и при синдрома на раздразнените черва, функционално чревно разстройство.

Пийте това преди хранене и ще забравите за проблемите със стомаха

"Депресията, острия стрес и тревожността изострят симптомите. Често човек с функционална дистония е това, което се нарича „тревожник“ от ниво 80", обясни специалистът.

Хората със синдром на раздразнените черва също страдат от коремна болка, спазми и подуване на корема. Някои изпитват запек, други диария, а трети се редуват между запек и диария. Обикновено дискомфортът или спазмите отшумяват след изхождане. За разлика от възпалителните заболявания на червата, синдромът на раздразнените черва не уврежда червата, въпреки че може да причини значителен дискомфорт.

Лекар: 1 лъжица от това на гладно решава всички проблеми със стомаха и дава енергия, здравен съвет за деня, 17 февруари

Възпалението на джобовете, образувани от чревната лигавица, се нарича дивертикулит. Състоянието се проявява като болка в долната лява част на корема. Съпътстващите симптоми включват ниска температура, гадене, повръщане, запек или диария.

Експертът допълва, че милиони хора страдат от лактозна непоносимост. Симптомите ѝ включват - умерена коремна болка, метеоризъм, диария. Има само едно решение: пълно или частично въздържание от млечни продукти

"Ако имате някакви проблеми или заболявания с червата, е важно да посетите гастроентеролог възможно най-скоро. Не забравяйте, че колкото по-рано потърсите медицинска помощ, толкова по-малък е рискът от усложнения", казва лекарят.

"Промяната в начина на живот, намаляването на тревожността и подобряването на съня са важни за облекчаване на състоянието. Невромодулатори, включително антидепресанти, също могат да се използват, както е предписано от лекар", казва още експертът.

Важно: Статията не замества балансираното хранене и консултацията със специалист! Предоставената в нея информация не може да се използва за самодиагностика и самолечение! При наличието на специфични симптоми задължително се консултирайте с лекар!

Каква е разликата между пробиотик и пребиотик и кое подобрява храносмилането?